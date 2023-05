Einbruch Lüchingen: Unbekannte dringen in Tiefgarage ein und stehlen E-Bike Zwischen Sonntag und Montag ist im Gillimoos in Lüchingen ein Elektrovelo gestohlen worden. Die Diebe brachen in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ein.

Die Täterinnen oder Täter brachen in die Tiefgarage ein. Symbolbild: Kapo SG

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft Im Gillimoos in der Gemeinde Altstätten in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Dort stahl sie ein E-Bike. Das Deliktsgut beträgt gemäss einer Mitteilung der St.Galler Kantonspolizei mehrere tausend Franken. Ausserdem entstand Sachschaden von rund 200 Franken. (kapo/ste)