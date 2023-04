Einbruch Heerbrugg: Unbekannte Täterschaft stiehlt zwei E-Bikes aus Keller Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Dienstag, 18. April 2023, mitteilt, wurden in Heerbrugg zwei E-Bikes aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Es gibt noch keine Anhaltspunkte zur Täterschaft. Die Polizei ermittelt.

Eine unbekannte Täterschaft bricht in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Heerbrugg ein und stiehlt zwei E-Bikes. Symbolbild: Kapo SG

In der Zeit zwischen Freitag- und Montagnachmittag, 17. April 2023, hat sich eine unbekannte Täterschaft Zugang zu zwei Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus an der Widnauerstrasse in Heerbrugg verschafft. Die Täterschaft dürfte über die unverschlossene Eingangstür in den Keller gelangt sein, wo sie zwei Kellerabteile aufbrach und betrat. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung ovm Dienstag.

Aus beiden Abteilen wurde jeweils ein E-Bike gestohlen. Die Deliktsumme beläuft sich insgesamt auf rund 15’000 Franken. Ausserdem entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Franken. (kapo/mlb)