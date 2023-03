Einbruch Heerbrugg: Unbekannte Täterschaft bricht in Einfamilienhaus ein Einbrecher verschafften sich am Mittwoch, 1. März, gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus an der Frauenäckerstrasse in Heerbrugg. Gemäss Kantonspolizei St.Gallen wurden Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Franken entwendet.

Symbolbild: Kapo SG

Am Mittwochvormittag, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus an der Frauenäckerstrasse eingebrochen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, verschaffte sich die Täterschaft durch eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Entwendet wurden Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Franken. Die Unbekannten flüchteten – und hinterliessen gemäss Einschätzungen der Kantonspolizei einen Sachschaden von rund 2500 Franken. (kapo/mlb)