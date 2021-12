Ein Samichlaus kommt selten allein: In Widnau versammelten sich 27 Klauspaare Eine jahrzehntealte Adventstradition: Zum 89. Mal fand am Samstag der feierliche Auszug der Klauspaare statt.

Es hört nicht auf: Nicht weniger als 27 Klauspaare zogen dieses Jahr aus, um die Kinder von Widnau zu besuchen. Bild: Jana Kehl

In grosser Anzahl versammelten sich auf dem Pausenplatz die Samichlaus-Fans und schauten gespannt, ob sich irgendetwas im Schulhaus Rüti tut. Schliesslich war es so weit – die erste rote Mitra war durch die Eingangstür zu erblicken.

Die Augen manch eines Kindes wurden gross, als darauf nicht nur ein paar, sondern gleich 27 Klauspaare die Treppe he­runterstiegen. Mit Stolz und ein bisschen Aufregung trug das junge Empfangskomitee seine gelernten Sprüchli und Lieder vor. Allmählich legte sich dann das Lampenfieber und die Kinder wollten ihre Verse auch noch anderen Klaus­paaren aufsagen.

Bläsergruppen und ein kleiner Adventsmarkt

All jene, die für ein Biberli vom Samichlaus schon zu alt waren, wurden von der weihnachtlichen Musik zweier Bläsergruppen in Adventsstimmung versetzt. Es bot sich zudem die Gelegenheit, den Abend mit einem warmen Punsch, Glühwein oder sonstigen Leckereien auf dem kleinen Adventsmarkt vor der Kirche ausklingen zu lassen.

Nachdem alle Zuschauerinnen und Zuschauer begrüsst und beschenkt worden waren, mussten der Samichlaus und sein Gefährte Knecht Ruprecht weiterziehen. Schliesslich war dies erst der Anfang ihrer Reise, und es warteten noch viele Familien bei sich zu Hause auf den Besuch eines Klauspaares.

So viele Anmeldungen wie schon lange nicht mehr

In diesem Jahr sind bei der Klaus-Kommission so viele Anmeldungen eingegangen wie nie in den letzten Jahren. «Es freut uns zu sehen, dass diese schöne, alte Tradition auch nach fast 90 Jahren bei den Familien fortbesteht», sagte Markus Heule, der Präsident der Klaus-Kommission.

Zu Familien in Quarantäne mit der nötigen Distanz

Auch Familien, die sich zurzeit in Quarantäne befinden, bekamen den Samichlaus zu sehen – wenn auch aus der nötigen Distanz. «Eine solche Situation soll aber nicht dazu führen, dass die Kinder ganz auf die Samichlaus-Bescherung verzichten müssen», so Markus Heule. Schliesslich kann man sein Sprüchli dem Samichlaus auch aus dem Fenster zurufen.