Ein neues Teleskop für die Sternwarte in Heerbrugg Die Sternwarte der Kantonsschule Heerbrugg hat kürzlich ein «himmlisches» Weihnachtsgeschenk bekommen.

Mitarbeiter nehmen das neue, moderne Teleskop der KSH-Sternwarte in Empfang. Bild: pd

(pd) Die Sternwarte erlebte vor Weihnachten Bescherung: Das grosse neue Teleskop wurde geliefert und fachgerecht auf dem Dach der Schule montiert. Ein grosser Lastwagenkran hievte das wertvolle Stück in luftige Höhen, von wo aus es in einem der vorbereiteten Sternwartenhäuschen sein Domizil fand.

In einem grösseren Projekt arbeitete die Schule zwei Jahre auf diesen Tag hin. Im Herbst 2017 startete der Förderverein der Sternwarte das ambitionierte Projekt, das die Renovierung und Ersatzbeschaffung des in die Jahre gekommenen Newton-Fernrohrs vorsah. Der Verein entschied sich für ein modernes Teleskop der Firma Planewave, das eine hochwertige Optik hat, dazu eine leistungsstarke digitale Montierung von 10-Micron, auf der das neue Gerät dem Lauf der Sterne folgen soll.

Da die Anschaffung die finanziellen Möglichkeiten des Vereins sprengte, wurde ein Sponsoringkonzept entworfen. Im Herbst 2018 stand fest, dass das Geld reichte. Die Bestellung konnte, nach erneuter Evaluierung und durch Beratung diverser Sternwarten wie dem Planetarium Kreuzlingen, der Sternwarte Schaffhausen und der Isartalsternwarte bei München, nach der HV des Vereins Anfang 2019 gemacht werden.

Nun war Geduld gefragt: Bis das Gerät in den USA gefertigt, verschifft und nach Heerbrugg geliefert wurde, vergingen Monate des Wartens, aber auch der Vorbereitung auf das neue Astronomiezeitalter an der KSH. Das alte, über eine halbe Tonne schwere Fernrohr musste weg – zudem musste die Situation auf die Bedürfnisse des neuen Geräts angepasst werden.

So konnte das neue Teleskop quasi an seinen Platz segeln. In den nächsten Wochen richtet das Sternwartenteam verschiedene Komponenten für die Beobachtung ein, bis das Gerät den Betrieb aufnehmen kann. Ab Frühjahr 2020 wird es neuen Schülergenerationen, externen Klassen sowie Besuchern einen Fenster ins All bieten. Durch moderne Technik ist die Schulsternwarte parat für Projektarbeiten, Maturaarbeiten sowie umfassende Sternführungen, auf die man gespannt sein darf. Das neue Gerät ist ein astronomischer Quantensprung in eine neue Ära der Sternbeobachtung in Heerbrugg.