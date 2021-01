Ein neues Ehrenmitglied für das Langlaufzentrum Gais gewählt Seit drei Jahrzehnten ist Peter Künzler im Vorstand des Langlaufzentrums Gais aktiv. Nun wurde er dafür geehrt.

Der Vereinsvorstand: (v.l.) Markus Buschor (Präsident), Franz Eugster, Ernst Schmid (Kassier), Peter Künzler (Aktuar), Urs Schmid, Roland Lussmann (Vizepräsident) und René Aerni. Bild: pd

(pd) Die Hauptversammlung des Langlaufzentrums Gais konnte wegen Corona nicht wie geplant am 23. Oktober auf dem Hohen Hirschberg durchgeführt werden. Da der Bundesrat eine Notverordnung erliess, in der festgehalten ist, dass Mitglieder ihre Rechte auf schriftlichem Weg ausüben können, hat der Vorstand beschlossen, in diesem Jahr Gebrauch von dieser Covid-19-Verordnung zu machen.

Die Mitglieder erhielten die Information durch die Medien und die nötigen Unterlagen via Website. Die Abstimmungen wurden digital durchgeführt. Zur Diskussion standen auf der geschäftlichen Seite das Protokoll der HV 2019, der Jahresbericht des Präsidenten, die Jahresrechnung mit dem Revisorenbericht und das Budget für die Saison 2020/21. Zur Wiederwahl in den Vorstand und als neuen Loipenchef stellte sich René Aerni zur Verfügung.

Alle Geschäfte ohne Gegenstimme

Die Möglichkeit zur Onlineabstimmung wurde von 64 Mitgliedern genutzt. Sämtliche Geschäfte wurden ohne Gegenstimme angenommen. Peter Künzler ist seit 30 Jahren im Vorstand des Langlaufzentrums Gais, davon 28 Jahre als Aktuar. Der Vorstand hat Peter Künzler als neues Ehrenmitglied vorgeschlagen. Auch dieser Antrag wurde von allen abstimmenden Mitgliedern angenommen.

Eine kleine Ehrung konnte jedoch nur in einer Vorstandssitzung vorgenommen werden. Der Verein hofft aber, dass er Peter Künzler an der nächsten HV im Herbst 2021 gebührend ehren kann.