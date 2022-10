Rebstein «Es gibt Menschen, die Antworten haben, ohne je eine Frage gestellt zu haben»: Franz Fischli ist ein «Missionar» für die Philosophie Franz Fischli war nach einem Herzinfarkt dem Tod sehr nahe. Philosophie hatte ihn aber schon vorher sehr interessiert. Für Pro Cultura leitet er die «Eulenrunde».

Franz Fischli schreibt nicht nur gern, sondern ist auch handwerklich begabt. Den überdachten Sitzplatz hat er selbst gemacht, die Eule selbst geschnitzt. Sie ist gewissermassen das Maskottchen für die «Eulenrunde». Bild: Gert Bruderer

Seit eineinhalb Jahren lebt der 71-Jährige in Rebsteins altem Dorfkern. Der einstige Chefdekorateur der Waro-Gruppe, Messebauverantwortliche bei der Zürich Versicherung und Marketingchef einer Metallbaufirma hatte schliesslich während vier Jahrzehnten ein eigenes Werbebüro in der Altstadt von Wil. Mit seinem Umzug nach Rebstein brachte er die «Eulenrunde» mit. Die philosophische Veranstaltungsreihe hat Franz Fischli in Flawil erfunden, wo er den «Kulturpunkt» mitbegründete. Von 2014 bis zum Ausbruch der Pandemie besorgte er für diesen Verein die Kommunikation.

Es geht um das Fragen an sich

Franz Fischli sagt: «Es gibt viele Menschen, die Antworten haben, ohne je eine Frage gestellt zu haben.» Augenzwinkernd spricht er von seiner «Missionstätigkeit für die Philosophie», wobei er den Titel der philosophischen Veranstaltungsreihe so erklärt: «Die Eule erkennt in der Dämmerung Dinge, die andere nicht sehen können.» Ihm geht es darum, mehr wahrzunehmen als das Offensichtliche und Vordergründige. Dabei sei die Qualität der Fragen nebensächlich, es «geht um das Fragen an sich». Für ihn, der das Leben als ewiges Forschen versteht, ist beispielsweise selbstverständlich, dass er als Werber auch früh wissen wollte, wie eine Druckmaschine funktioniert.

In den «Eulenrunden» steckt einiges Potenzial

Bis zur sechsten Klasse lebte Franz Fischli in Dübendorf. Als fleissiger Ministrant trat er in die Klosterschule in Freiburg ein, doch nach zwei Jahren verliess er das Gymnasium, um Graveur zu werden. Als Kind und Jugendlicher war er oft in Näfels, wo seine Grosseltern und andere Verwandte zu Hause waren. Fischli selbst hat zwei erwachsene Kinder.

In Schwarzenbach, wo er vier Jahrzehnte lebte, gründete er den Quartierverein Sonnhalde und betätigte sich eini­ge Jahre als Präsident der SP Jonschwil-Schwarzenbach. Auch der Dorfkorporation gehörte er während vier Jahren an. Für sie ist er noch heute tätig, indem er Kommunikationsaufgaben erledigt.

Als Franz Fischli in Rebstein sein Mietshaus bezog, an dem er seither viel erneuert hat, dachte er:

«Hier ist es wunderbar, der Dorfkern schön, hier lernt man sicher viele Leute kennen.»

Doch so einfach sei es nicht. Auch in den «Eulenrunden» sieht der Einsatzfreudige noch einiges Potenzial. Nur fünf In­teressierte kamen beim ersten Mal, zu dritt war man zuletzt. Franz Fischli meint, das Thema Angst habe «vor allem die Schwellenangst aktiviert».

Franz Fischli, der als Moderator auftritt, weiss: «Es braucht Durchhaltevermögen.» Zehn bis fünfzehn Leute wären jeweils ideal, das Meinungsspektrum würde breiter, das Gespräch ergiebiger.

Das Schreiben als Quelle für Erkenntnisgewinn

Franz Fischli ist vielseitig inte­ressiert und begabt. Sein Cheminée hat er ebenso wie den gedeckten Sitzplatz selbst gemacht, ein Teil der Möbel sind ebenfalls Eigenkreationen. In Bülach hat der leidenschaftliche Bootbauer Franz Fischli im Frühjahr 2018 mit 14 Kantonsschülern zwei vier Meter lange Segelkatamarane gebaut, in Schwarzenbach mit Primarschülern ferngesteuerte Segelboote. Der philosophisch Inte­ressierte, der mit der Eule die vorzugsweise nächtliche Aktivität gemein hat, malt, sofern er Zeit hat, gern und schreibt noch lieber, denn das Schreiben erlebt er als «elementare Quelle für Erkenntnisgewinn».

Bevor er (für eine neue Beziehung) ins Rheintal zog, war unsere Gegend ihm nicht sehr nahe. Als Waro-Mitarbeiter besuchte er vor langer Zeit ab und zu Haag, und als Messebauverantwortlicher war er auch schon an der Rhema. Mehr Zeit verbrachte er in Gais. Der Grund ist ein Ereignis, das ihn beinahe das Leben gekostet hätte.

Als Franz Fischli vor elf Jahren einen Herzinfarkt erlitt, brauchte der Krankenwagen für die vier Kilometer zu ihm vierzig Minuten. Statt zur Sonnhaldenstrasse in Schwarzenbach fuhren die Retter, fehlgeleitet vom GPS, zu einem in Jonschwil neu erschlossenen Gelände, das gerade den Namen Sonnhalde erhalten hatte. Franz Fischli wurde ins künstliche Koma versetzt, verbrachte zwei Monate im Spital, verlor sein Kurzzeitgedächtnis und musste vier Jahre trainieren. Wenn auch alles überwunden ist – den Blick aufs Leben haben jene Jahre zweifellos geschärft.