Ein märchenhafter Garten mitten in Rebstein 1000 Quadratmeter gross ist der Garten von Otto Langer. Darin finden sich über 200 Rhododendren- und Azaleenarten. Besucht wird sein Garten nicht nur von Blumenliebhabern.

Otto Langer in seinem Garten, inmitten der Blumenpracht und der exotischen Bäume. Bilder: Susi Miara

Jedes Jahr ab Mitte März begeistert Otto Langer viele Blumenliebhaber mit wunderschönen Pflanzen in seinem Garten an der Stockenstrasse 32 in Rebstein. Noch vor dem Gartenzaun wird man von den intensiven Farben der Rhododendren magisch angezogen. Die Schönheit dieses Gartens teilt der Besitzer gerne mit der Öffentlichkeit und begleitet oft auch die Besucher beim Rundgang durch seinen Garten. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern können sie über 200 Rhododendren- und Azaleenarten mit den unterschiedlichsten Farben bewundern.

Täglich von morgens bis Mittag an der Arbeit

Den Garten hat der 75-Jährige bereits vor 45 Jahren angelegt. «Bei einem Besuch im Seleger Moor, einem der grössten Rhododendren-Gärten in Rifferswil, staunte ich über das Farbenmeer von Hunderten Blüten, an denen ich mich nicht sattsehen konnte», erinnert sich Otto Langer. Nachdem er aus beruflichen Gründen seine Papageienzucht aufgeben musste, fand er im Garten sein neues Hobby. «Mein Garten umfasste damals 3000 Quadratmeter», sagt Otto Langer. Er hatte auch einen Koiteich und eine grosse Rasenfläche. «Nur für das Rasenmähen brauchte ich jeweils drei Stunden», erinnert sich Otto Langer.

Von April bis Oktober blüht es im Garten ununterbrochen.

Obwohl sein Garten heute ein Drittel kleiner ist, investiert er viel Zeit in die Pflege seiner Pflanzen. Unterstützt wird er von seiner Frau und seiner Tochter. Jeden Tag arbeitet er von morgens bis Mittag in seinem Garten. Blumen und Bäume zurückschneiden, Unkraut jäten, sich kümmern, dass genug Torf und Holzschnitzel vorhanden sind und, wenn es zu trocken ist, natürlich die Pflanzen giessen. «Es dauert rund zweieinhalb Stunden, bis alle gegossen sind», sagt er.

Ein Paradies auch für verschiedene Insekten

Besucht wird sein Garten aber nicht nur von Blumenliebhabern. Viele Bienen und Hummeln erfreuen sich an den schönen Blumen. Angelockt werden sie von verschiedenen Thymianpflanzen. Speziell für die Insekten hat Langer auch viele Bodendecker angelegt. Er kennt jeden Baum, jede Pflanze und jede Blume. 30000 verschiedene Rhododendronsorten soll es inzwischen geben, berichtet er. Bei ihm findet man aber auch besondere Bonsai, eine Schirmtanne, eine Tanne aus Neuseeland mit dem Namen Zaubernuss oder eine Zwergnordmanntanne. Er kennt den Namen jeder Pflanze, den deutschen und den lateinischen. Er zeigt auf Heinjes Zauberflöte, die rot blüht, dann aber weiss wird, Puccini, Morgenrot, Rasputin, Schwanensee, Midnight Mystique, alles Namen von Rhododendronpflanzen.

Die Farbpalette der Rhododendrenpflanzen ist sehr gross.

Direkt an der Hauswand haben viele Zyklamen überwintert. Alles ist schön gepflegt, der Weg durch den Garten mit Steinen oder Platten ausgelegt. «Von Ende Februar bis Ende Oktober blüht immer etwas in meinem Garten», sagt er und betont, dass er sich auf interessierte Besucher immer freue.