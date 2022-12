Kobelwald In nur einer Stunde an der Ausstellung aufgebaut: Ein Giebel bereitet viel Freude Der neue Giebel des Kobelwalder Restaurants Schäfli war an der Oberrieter Weihnachtsausstellung ausgestellt und hat viel Freude und Bewunderung hervorgerufen.

Ernst Kobler bei der Arbeit für den neuen Giebel des Kobelwalder Restaurants Schäfli Pd

In naher Zukunft wird der imposante Teil der Fassade das «Schäfli» im Zentrum von Kobelwald zieren. Die Eigentümer Daniel Kobler (Holzbau) und Jürg Hengartner (Schreinerei) erneuern das Gebäude und geben ihm seinen Originalzustand zurück.

Für die Oberrieter Ausstellung vom Wochenende waren die Elemente des Giebels an Ort und Stelle zusammengesetzt worden. Die Präsenz an der Weihnachtsausstellung hatte zu einem Aufwand von rund dreissig Stunden geführt.

Mit herkömmlichen Maschinen gearbeitet

Mit der Fassadenplanung wurde vor zwei Jahren begonnen. Daniel Kobler sagt, auf den Einsatz einer CNC-Maschine sei bewusst verzichtet worden. Stattdessen habe man möglichst viel selbst mit herkömmlichen Maschinen ausgeführt und so das alte und bewährte Handwerk hochgehalten. Auch sei es grundsätzlich das Ziel, möglichst viele Arbeiten mit den eigenen Betrieben auszuführen. Das verwendete Mondholz wurde Ende Januar 2020 unterhalb der Wogalp gefällt, von der Sägerei Haltinner eingeschnitten und bei Holzbau Kobler zum Lufttrocknen gestapelt.

Die Zierelemente sorgfältig ausgeschnitten

Zum Teil sei sogar «so etwas wie Heimarbeit» betrieben worden, sagt Daniel Kobler. Die besonderen Zierelemente haben Familienmitglieder und er selbst sorgfältig ausgeschnitten und bemalt. Den Hauptteil haben der Mitarbeiter (und Bruder) Ernst Kobler sowie Jürg Hengartners Lernender Fabian Kobler angefertigt. Anschliessend wurde der Hauptteil von den Oberrieter Malern Geri Hamburger und Mario Fritz mit Ölfarbe bestrichen. Für die Herstellung des ausgestellten Giebels wurden ungefähr 500 Arbeitsstunden aufgewendet. Unterhalb des Giebels samt kleiner Fensterreihe hat das «Schäfli» zwei Stockwerke. Bei der Herstellung des beachtlichen Ausstellungsobjekts habe man wertvolle Erfahrungen sammeln können, sagt Daniel Kobler. Dies sei hilfreich bei der Erneuerung des unteren (grösseren) Fassadenteils. Die speziellen Details befinden sich vor allem oben, beim Dach.

«Die Freude der andern Ist sehr motivierend»

Abgebaut war der Giebel am Sonntagabend in nur einer Stunde. Nun wartet er im Werkstattlager auf seine Verfrachtung nach Kobelwald, die im Laufe des kommenden Jahres geschieht. Am Wochenende waren vor allem die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher aus Kobelwald tief beeindruckt. «Ihre Freude ist sehr motivierend», sagt Daniel Kobler. Sie verstärkt die schon lange vorhandene Freude der «Schäfli»- Besitzer, denen sehr viel daran liegt, dem traditionsreichen Restaurant im Kobelwalder Zentrum eine neue Zukunft zu ermöglichen.