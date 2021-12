Eichberg Kirchenkonzert verzaubert mit abwechslungsreichen Liedern Gemischter Chor, Jugendmusik+ und Musikverein spannen beim traditionellen Kirchenkonzert zusammen.

Der Gemischte Chor Eichberg während der Probe. Bild: pd

Am Sonntag, 5. Dezember, 18 Uhr, findet in der evangelischen Kirche das Adventskonzert statt. Die Eichberger Vereine Gemischter Chor, Jugendmusik+ und Musikverein werden die Zuhörerschaft mit modernen und klassischen weihnachtlichen Liedern verzaubern. Im Anschluss sind alle zu einer Suppe und Glühwein eingeladen. Unter Leitung von Karin Heeb hat der gemischte Chor Lieder in verschiedenen Sprachen einstudiert.

Mit «The Final Countdown» oder «Classic» spielen die Kids der Jugendmusik unter Leitung von Roman Wüthrich beliebte Hits. Der Musikverein unter Leitung von Andreas Frei wagt sich an weitere Ohrwürmer. Das gemeinsam vorgetragene «The Conquest of Paradise» von Vangelis dürfte durch Stimmgewalt und Instrumentenfülle überraschen. Für den Anlass gilt 3G-Zertifikatspflicht, der Eintritt ist frei. (pd)