Ehrung Hauptversammlung des Katholischen Kirchenchors Thal: Verdiente Chormitglieder geehrt Im Vorstand des Katholischen Kirchenchors Thal gibt es einen Wechsel: Auf Margrith Wüst folgt nun Manuela Schiess.

Franz Felizeter dankt Margrith Grab für 30 Jahre Treue. Bild: PD

An der Hauptversammlung des Katholischen Kirchenchors Thal im Pfarreiheim begrüsste Präsident Franz Felizeter fast die komplette Sängergruppe, den langjährigen Chorleiter Lukas Diblik, den Pfarreibeauftragten Tibor Veres, Bernadette Weber von der Kirchenverwaltung und Richi Bischof vom Chor Cantamus. Die Traktanden konnten zügig abgearbeitet werden und der Jahresbericht wurde einstimmig genehmigt.

Dank und Applaus für langjährigen Einsatz

Weiter gab es einen Wechsel im Vorstand: Das langjährige und verdiente Ehrenmitglied Margrith Wüst ist auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Ihr wurde unter grossem Applaus mit einem Blumenarrangement gedankt. Manuela Schiess wurde neu in den Vorstand gewählt. Der Präsident, die übrigen Vorstandsmitglieder und die Rechnungsrevisoren wurden bestätigt.

Die gesanglichen Höhepunkte waren in diesem Jahr coronabedingt begrenzt. So konnten auch die Proben erst nach den Sommerferien im September starten. Die erste Aufführung war am Buss- und Bettag zusammen mit dem evangelischen Kirchenchor. Die eintägige Kirchenchorreise führte die Sängerinnen und Sänger in den Kanton Aargau zum Schloss Hallwyl.

In einer Schweigeminute gedachte der Verein des im Oktober verstorbenen Ehrenmitglieds Vreni Arnet. Der Kirchenchor gestaltete ihre Auferstehungsfeier mit Werken aus der Deutschen Messe von Franz Schubert mit.

Vier neue Mitglieder sind eingetreten

Für 30 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor dankte der Präsident Margrith Grab. Erfreulicherweise gab es auch vier Neueintritte zu verzeichnen. Der Präsident würdigte ausserdem einige Chormitglieder für besondere Verdienste und dankte mit kleinen Geschenken.

Der Ausblick auf das Jahresprogramm 2022 verspricht wieder einige gesangliche Herausforderungen, etwa zum Patrozinium Ende Juni. Voraussichtlich findet auch wieder ein eintägiger Chorausflug statt.

Beim Kirchenchor Thal sind Interessierte jederzeit willkommen. Die Proben finden jeweils am Donnerstag um 19.15 Uhr im Pfarreiheim statt. (pd)