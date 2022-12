Sporttalk mit Apéro Spitzen-Leichtathlet Simon Ehammer kommt an den Rhema-Sportdialog Die Rhema hat ein erstes Aushängeschild für ihren Sportdialog im nächsten Jahr bekannt gegeben. Am Freitag, 28. April 2023, tritt Spitzen- Leichtathlet Simon Ehammer in Altstätten auf. Kürzlich wurde der 22-jährige Zehnkämpfer aus Teufen zum Schweizer Leichtathleten des Jahres gekürt.

Er kommt ins Rheintal: Simon Ehammer. Bild: Keystone

Die persönliche Bestleistung erzielte Ehammer im Mai dieses Jahres in Götzis im Weitsprung. Mit 8,45 Metern stellte er einen Schweizer Rekord auf. Er erzielte innerhalb des Mehrkampfes dabei die Weltbestleistung. An den Hallenweltmeisterschaften in Belgrad gewann er im Siebenkampf die Silbermedaille. 2019 und 2020 wurde Simon Ehammer Schweizer Meister im Zehnkampf und im Weitsprung.

Der Sportdialog findet 2023 zum fünften Mal statt; im Anschluss findet ein Apéro statt. Tickets für den Sportdialog sind ab sofort unter www.sportdialog.ch erhältlich. Weitere Sportlerinnen und Sportler werden Anfang 2023 präsentiert. (red/pd)