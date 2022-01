Jubiläum 2021 durften drei Altstätterinnen ihren 100. Geburtstag feiern Drei Frauen erreichten im vergangen Jahr ihren 100. Geburtstag.

Symbolbild: Hanspeter Baertschi

Bereits im Sommer, am 16. August, feierte Ruth Baumann, die älteste Einwohnerin Altstättens, ihren 100. Geburtstag. Sie genoss mit Freunden und Familie ein feines Essen in Gais. Am Montag hatte sie über den ganzen Tag verteilt immer wieder Besuch. Am Folgetag gratulierten schliesslich auch Stadtpräsident Ruedi Mattle und Stadtschreiberin Beatrice Zeller zum ausserordentlichen Wiegenfest.

Mathilda Wirth wurde am 21. Dezember 100 Jahre alt. Vizepräsident Toni Loher und die stellvertretende Stadtschreiberin Vanessa Vollmeier besuchten sie im Pflegeheim Sonnenschein in Reute und überbrachten ihr die Geburtstagswünsche im Beisein des Pflegeheim-Leiters, des Sohnes und der Enkelin.

Weiteres Jubiläum zum Jahresende

Ein paar Tage später, am 27. Dezember, stiessen der Vizepräsident Andreas Broger und Stadtschreiberin Beatrice Zeller mit der dritten 100-jährigen Altstätterin, Helene Meier, auf ihren hohen Geburtstag an. Im Haus Viva genossen die Jubilarin und ihre Gäste einen Apéro und plauderten aus vergangenen Zeiten im Kirchenchor.

In einer Mit­teilung gratuliert der Stadtrat den drei Jubilarinnen nochmals und wünscht den ältesten Altstätterinnen alles Gute im neuen Jahr. (gk/red)