Zusammenarbeit Drei Feuerwehren aus dem Rheintal rüsten sich für die Zukunft Die Feuerwehren Berneck-Au-Heerbrugg, Mittelrheintal und St.Margrethen prüfen ihre Strukturen sowie eine engere Zusammenarbeit.

Ob und wie die Mannschaften von Pascal Zani (v.l.), Marco Köppel und Markus Köppel zusammenrücken, ist noch offen.

Die Bevölkerung der Gemeinden Au, Balgach, Berneck, Diepoldsau, St.Margrethen und Widnau darf sich sicher fühlen. Ausbildungsstand der Feuerwehrangehörigen, zeitgemässe Einsatzmittel und Einsatzbereitschaft tragen dazu bei. Damit es so bleibt, analysieren die Kommandanten laufend die einzelnen Feuerwehren, deren Organisation, Infrastruktur und Personalentwicklung.

Die fristgerechte Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen wird immer mehr zur Herausforderung. «Immer mehr Leute pendeln teilweise weit zum Arbeitsplatz. Ein kurzfristiger und rascher Einsatz ist für sie nicht möglich», sagt Pascal Zani, Kommandant der Feuerwehr St.Margrethen. Entsprechend schwierig wird es künftig, geeignete Kaderleute zu rekrutieren.

Feuerwehrdepot Widnau platzt aus allen Nähten

Die Feuerwehr Mittelrheintal zählt 153 Feuerwehrangehörige. Rund zehn Prozent von ihnen sind Frauen. Sie benutzen dieselben Toiletten wie die Männer und ziehen sich am selben Ort um wie ihre Kollegen. «Es versteht sich, dass dies längerfristig nicht zumutbar ist und nicht dem Zeitgeist entspricht», sagt Marco Köppel, Kommandant Feuerwehr Mittelrheintal.

Hinzu kommt, dass das Feuerwehrdepot in Widnau in die Jahre gekommen ist und aus allen Nähten platzt. Eine Erweiterung am heutigen Standort ist aus Platzgründen problematisch und im Wohnquartier unerwünscht: «Wir müssen uns Gedanken über einen Neubau machen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Lage mit unseren Nachbarwehren zu analysieren und ein Konzept», sagt Markus Köppel, Kommandant Feuerwehr Berneck-Au-Heerbrugg:

«Es ist unsere Pflicht, uns frühzeitig mit der Struktur der Feuerwehr der nächsten Generationen zu befassen.»

Man müsse voraussehbare Herausforderungen lösen, bevor sie zum Problem würden. «Die Themen prüfen wir über die Gemeindegrenzen hinaus ergebnisoffen.» Dies auch, weil immer mehr Expertenwissen bei Einsätzen verlangt wird. Durch ein Zusammenrücken der Organisationen kann man Synergien und Fachwissen nutzen.

Neue Strategie für die Feuerwehr der Zukunft

Die drei Kommandanten haben bei den jeweiligen Feuerschutzkommissionen und Gemeinderäten beantragt, die Organisation zu prüfen und eine Strategie «Feuerwehr der Zukunft» zu erarbeiten. Alle Räte der betroffenen Gemeinden unterstützen die Initiative. Nun werden Arbeitsgruppen beauftragt, eine Bedarfsanalyse zu erstellen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufzuzeigen. «Von einer engeren Zusammenarbeit bis zur gemeinsamen Organisation ist alles denkbar», sagt Pascal Zani. Die Ergebnisse werden den Räten nach den Sommerferien präsentiert. «Unser Ziel ist es, der Feuerschutzkommission und den Gemeinderäten die optimale Lösung mit dem Fokus auf die Sicherheit der Bevölkerung zu präsentieren», sagt Marco Köppel. (pd)