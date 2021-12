Dorffasnacht Maskenball mit 3G-Regel, Umzug und Platzkonzerte: Kriessern plant eine Light-Version der Fasnacht Nachdem die Fasnacht letztes Jahr wegen Corona ausgefallen war, hat sich das OK Gedanken darüber gemacht, wie die Fasnacht in Kriessern 2021 stattfinden kann – trotz Virus.

Der Fasnachtsumzug fand zuletzt vor zwei Jahren statt. Bild: pd

Die Dorffasnacht soll am 26. und 27. Februar in einer Light-Version stattfinden. Die Fasnachtsparty am Samstagabend findet unter 3G-Regeln statt, auch der Kindermaskenball am Sonntag soll durchgeführt werden. Platzkonzerte der Guggen und deren Beizentouren seien ebenso möglich wie herumziehende Schnitzelbankgruppen, teilt das OK der Kriessner Dorffasnacht mit.

Ausfallen wird allerdings der Fasnachtsumzug vom Sonntag. «Schweren Herzens und nach reiflichen Abklärungen müssen wir am Fasnachtssonntag von der Strassenfasnacht absehen. Das OK hofft, 2023 wieder ein Vollversion der Dorffasnacht durchführen zu können. (pd)