Modulbau aus Holz Gemeinde Thal bekommt «fliegende» Klassenzimmer Bei der Erweiterung des Schulraums geht die Gemeinde Thal mit einem Modulbau neue, flexible Wege.

Die Visiere stehen: Schulpräsidentin Miriam Salvisberg sagt, der Holzbau könnte, wenn er nicht mehr gebraucht wird, anderswo einem neuen Zweck dienen oder vor Ort erweitert werden. Bild: Kurt Latzer

Die Bauvisiere hinter dem Schulhaus Bild im Thaler Ortskern stehen. Auf dem Boden, den die Politische Gemeinde Thal besitzt, sind zwei neue Klassenzimmer geplant: aus Holz und flexibel. Der Ort liegt zentral und laut Schulpräsidentin Miriam Salvisberg ideal, weil man das Schulhaus Bild anbinden kann.

Fünfjahresplanung beim Schulraum

Die Schulbehörde plant fünf Jahre in die Zukunft. Da sind zwei Klassenzimmer etwas wenig, oder? «Der Modulbau ist Teil unserer Fünfjahresplanung für Schulraum im Schulkreis Thal», sagt die Schulpräsidentin, «in dieser Zeit stocken wir den Kindergarten Feld auf.» Das Schulhaus Feld wird saniert und den neuen schulischen Bedürfnissen angepasst. Saniert wird auch der Kindergarten Feldmoos. «So entstehen neue Raummöglichkeiten im Kindergarten sowie im Schulhaus Feld», sagt Miriam Salvisberg.

Der Modulbau Bild besteht aus zwei je 70 Quadratmeter grossen Klassenzimmern, einem Gruppenraum und dem Sanitärbereich. Das Projekt, das kürzlich ausgeschrieben wurde, dient in den ersten Jahren verschiedenen Klassen als Ausweichquartier, vor allem während der Arbeiten an den Schulbauten Feld und Feldmoos. So werden in den ersten vier Jahren Kindergarten- und Primarklassen im Neubau unterrichtet. Der Modulbau wird, abgesehen vom Fundament, aus Holz gebaut. «Wir wollten für eine flexible Lösung keine Container aufstellen. Das Klima in den Schulräumen ist uns wichtig, damit optimale Bedingungen für das Lernen und Fördern bestehen», sagt Miriam Salvisberg.

Später über möglichen Kauf entscheiden

Der einstöckige Holzbau soll für die vorgesehene Nutzungsdauer während fünf Jahren 700000 Franken kosten. Ist die Zeit abgelaufen, muss sich der Gemeinderat entscheiden, ob er den Modulbau kauft und den Restbetrag investiert, ob der Modulbau rückgebaut werden oder anderenorts einem neuen Zweck dienen soll.

Der Modulbau wird durch den Wärmeverbund der Gemeinde Thal versorgt und so mit Holz beheizt. Funktioniert alles wie geplant, ist der neue Holzbau bis Ende Jahr bezugsbereit.