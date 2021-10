Heiden Doppelsieg der FSG Heiden im Jugendschützenfinal der U15 Ein Jungschütze und eine Jungschützin der FSG Heiden holen Gold und Silber in Waldstatt.

Martin Graf (Mitte) siegte vor seiner Häädler Vereinskollegin Natalia Isler und dem Teufner Nico Staub. Bild: pd

In der Schiessanlage in Waldstatt wurde der Ausserrhoder Meisterschützfinal der besten acht Jugendschützen der U15 durchgeführt. Zu diesem Anlass werden die besten acht Jugendlichen des Halbkantons nach bestimmten Qualifikationsresul­taten dazu eingeladen, um den Titel «Meisterschütz U15» zu kämpfen.

Spannung um Gold und Silber sowie um Bronze

Bei Hochnebel, bedecktem Himmel, aber guter Sicht wurde das Schiesslager zum Final bezogen. Es wird in zwei Runden jeweils das vorgegebene Programm geschossen. Die beiden Resultate werden zusammen gezählt und diese Punktzahl ergibt dann den Rang.

Nach der ersten Runde versprach der Wettkampf, weiter spannend zu bleiben. Die beiden in der Zwischenrangliste Erstplatzierten trennten gerade einmal drei Punkte. Mit 111 Punkten lag auf dem ersten Rang Martin Graf (FSG Hei­-den) und auf dem zweiten Rang seine Vereinskollegin Natalia Isler mit 108 Punkten. Auf den folgenden Rängen blieb zumindest der Kampf um die Bronzemedaille spannend. Die drei Schützen Tristan Kappeler (FSG Heiden), Nico Staub (StS Teufen) und Cyrill Raschle (FS Schwellbrunn) hatten jeweils 99 Punkte.

Die beiden Führenden nach der Startrunde bewiesen im zwei­-ten Durchgang Nervenstärke, beide schlossen die zweite Runde punktgleich mit 107 Punkten ab. Auch Nico Staub, befeuert durch das gute Resultat in der ersten Runde, zeigte, was in ihm steckt. Er schoss in dieser Runde ebenfalls eine dreistellige Punktzahl (103).

Halbzeitführende bewiesen Nervenstärke

In der Endabrechnung beider Durchgänge in Waldstatt resultierte somit ein Doppelsieg der Feldschützengesellschaft Heiden: Martin Graf gewann mit 218 Punkten vor Natalia Isler (215) sowie dem Teufner Nico Staub. Tristan Kappeler, der dritte Häädler Schütze am Ausserrhoder Meisterschützfinal der U15, fiel auf den fünften Platz hinter den Teufner Pascal Rüegg zurück. (pd)

Ranglisten

www.ksv-ar.ch