Eichberg Dominic Stoop ist der neue Gemeindepräsident Deutliche Wahl in Eichberg: Die Gemeinde setzt weiterhin auf einen jungen Mann als Gemeindeoberhaupt. Dominic Stoop ist 35 Jahre alt, sein Vorgänger Alex Arnold übernahm das Amt vor zehn Jahren bereits mit 31 Jahren. Stoop erhielt 408 von 411 gültigen Stimmen und ist Arnolds Nachfolger.

Dass die Wahl klar ausgefallen ist, erstaunt nicht, da es nur einen Kandidaten gab. Dennoch hätte Dominic Stoop keine derart deutlichen Zahlen erwartet. Bei 40,5 Prozent Stimmbeteiligung entfielen nur zwei Stimmen auf Vereinzelte. «Das hat mich überrascht.» Die Erwartungen dürften somit gross sein, so seine Einschätzung. Das Resultat bestätige ihn aber auch in seinem Entscheid, für die neue Aufgabe in seinem Heimatdorf bereit zu sein.

Eichberg setzt auf junge Gemeindeoberhäupte

Am Sonntagnachmittag gratulierten ihm Verwandte und Bekannte im Restaurant Hölzlisberg zur Wahl. Als er das Resultat erfuhr – der Gemeindeschreiber informierte ihn am Telefon – war er mit seiner Partnerin Erika, seiner ersten Gratulantin, auf dem Weg zu seinem Göttimeitli, das Geburtstag hatte. «So konnten wir doppelt feiern.» Etwas verhaltener war die Freude beim Bauamt Oberriet, zu dessen Team Dominic Stoop gehört. «Wir verlieren nicht nur einen guten Schaffer, sondern auch einen Kameraden», sagte Gemeindepräsident Rolf Huber. Man lasse ihn ungern ziehen, gönne ihm aber natürlich den Erfolg.

Der 35-jährige Dominic Stoop ist neuer Gemeindepräsident von Lüchingen. Bild: rheintaler.ch

Heute wird Dominic Stoop seine Anstellung als Chef für Hochbau und Planverfahren kündigen, damit er ab 1. März in Eichberg tätig werden kann. Alex Arnold wechselt bereits Anfang Jahr nach Rebstein, wo er neu Gemeindepräsident ist.