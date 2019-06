Dintheer wird Vereinssieger Die Montlinger Feldschützen erzielten am Ausserrhoder Kantonalen nach harzigem Start ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Die Montlinger Schützen sind zufrieden mit der Kranzausbeute. (Bild: pd)

(WiW) Schon im Dezember meldeten sich die Feldschützen an das Appenzell Ausserrhoder Kantonalschützenfest an. Am letzten Samstag gingen die angemeldeten zehn Schützen zur Sportgerätekontrolle ins Festzentrum im Zeughaus von Teufen.

Ohne Beanstandungen konnte diese rasch wieder verlassen werden und noch ein Blick auf die vielen Gaben für die besten Schützen geworfen werden. Nach der Fahrt über Speicher und Trogen trafen sie frühzeitig in Heiden ein. Der Schützenstand mit acht Scheiben wurde zuerst begutachtet.

Nach der Nebelbank lichtete sich die Sicht – doppelt

Nach dem Kaffee begann um acht Uhr der Wettkampf auf zwei Scheiben. Zu Beginn wollten die Treffer nicht wirklich ins Zentrum. Wegen einer Nebelbank stoppte der Schiessbetrieb kurzfristig. Danach öffnete sich der gordische Knoten und die Kranzresultate wurden geschossen. Die Schützen konnten vier 100er auf ihr Konto verbuchen, was traditionell bedeutete, dass durch die Meisterschützen vier Runden offeriert wurden.

Vielleicht wurde auch so gut geschossen, weil in der Schützenstube die Fans an den Bildschirmen mitfiebern konnten. Auch wenn kein Montlinger auf die falsche Scheibe geschossen hat, sind auch wieder einige Patzer vorgekommen. So hat ein Seniorveteran vor Schiessbeginn vergessen, seine Lesebrille abzulegen und stülpte die Schiessbrille mit Mühe über diese. Beim Abrechnen im Festzentrum wurde bei einem Schützen festgestellt, dass er einen Stich vergessen hatte zu schiessen.

Marco Dintheer mit siebenfachem Kranz

Das Sektionsresultat von 89.906 Punkten konnte sich sehen lassen. Zu diesem Resultat beigetragen haben unter anderem Marco Dintheer mit 93 Pt. und Fredi Hasler mit 92 Pt. im Vereinsstich. Vereinssieger wurde Marco Dintheer mit dem siebenfachen Kranz, gefolgt von Walter Loher mit dem sechsfachen. Weitere Kranzschützen sind: Werner Wittwer 5, Isa Dintheer und Markus Wernli 4, Stefanie Wittwer, Zeno Tschümperlin und Fredi Hasler 3, Hans Neuherz 2 und Alfred Schaub ohne Training ein Kranz.