Diepoldsau Unterschiede gibt es eher im Detail: Die Drei Kandidaten fürs Diepoldsauer Gemeindepräsidium diskutierten über kommunale Themen Politveranstaltung mit vollem Haus: Michael Jäger (FDP), Ralph Lehner (Die Mitte) und Thomas Dietrich (parteilos) diskutierten am Dienstag in Diepoldsaus Mehrzweckhalle über kommunale Themen.

Drei Männer für das Podium: Als Gemeindepräsidentschaftskandidaten diskutierten am Dienstag in Diepoldsaus Mehrzweckhalle Michael Jäger, Thomas Dietrich und Ralph Lehner (von links). Bild: PD

Michael Jäger (FDP) und Ralph Lehner (Die Mitte) haben je zwei Kinder, sind verheiratet, arbeiten in der Geschäftsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Diepoldsau mit und werden von der Findungskommission zur Wahl empfohlen. Thomas Dietrich (parteilos) lebt in St.Gallen, ist ledig und kinderlos. Mit der Findungskommission hatte er keinen Kontakt, nachdem er vom einbezogenen Personalberatungsbüro unberücksichtigt geblieben war.

«Wichtig ist die Qualität der Führung»

Alle drei haben Projekt- und Führungserfahrung, wobei Ralph Lehner seinem Konkurrenten Jäger dankbar sein dürfte für dessen Bemerkung, wichtig sei die Qualität der Führung, nicht die Quantität. Lehner hatte erst maximal drei Mitarbeitende, Jäger 45, zurzeit ist es ein zehnköpfiges Team, das aus Distanz zu führen ist. Thomas Dietrich wirkte als Kompaniekommandant.

Vorgänger halten sich traditionell zurück

Die Podiumsdiskussion in der Mehrzweckhalle war eine Politveranstaltung mit endlich wieder einmal vollem Haus. Schon im Freien liess die Atmosphäre auf eine Art Volksfest schliessen. Der altershalber bald aus dem Amt scheidende Gemeindepräsident Roland Wälter setzte sich in die hinterste Reihe und erwähnte es mit einem Lachen, was wohl heissen soll: «Ich halte mich zurück bei dem, was nach mir kommt.» So hatte es stets auch Wälters Vorgänger Rolf Eyer gehalten, der die Diskussion am Dienstag ebenfalls mitverfolgte.

Moderiert hat Ralph Dietsche auf launige, unterhaltsame Weise. Als Thomas Dietrich sich mit Blick aufs neue Diepoldsauer Zentrum dafür aussprach, auch «die Jungen zum Zuge kommen» zu lassen, meinte Dietsche, sich umschauend: «Die junge Bevölkerung ist heute an einem anderen Ort.»

Seilbahn als Lösung für das Verkehrsproblem?

Auch das Publikum trug zur Erheiterung bei, zum Beispiel SVP-Kantonsrat Peter Kuster, als er von einer Seilbahn zwischen Diepoldsau und dem Vorarlberg sprach – im Kampf gegen das Diepoldsauer Verkehrsproblem. Michael Jägers Erfahrung ist «nicht so grossartig», als dass er Kusters Vorschlag für die Lösung des Diepoldsauer Verkehrsproblems hielte. Thomas Dietrich doppelte nach mit einem trockenen «nicht realistisch», derweil Ralph Lehner die Idee als «sehr erfrischend» wertete, aber hinzufügte: «Diejenigen unter der Seilbahn wären weniger erfreut»; die «Umsetzungswahrscheinlichkeit» sei wohl relativ klein. Daneben gab es selbstverständlich viele ernst gemeinte Fragen. Gunter De Bondt wollte wissen: Was halten die Kandidaten von einem Stimm- und Wahlrecht für niedergelassene Ausländer auf Gemeindeebene? Thomas Dietrich meinte, diese Frage sei auf nationaler Ebene zu erörtern. Michael Jäger hält den Alleingang eines Kantons für falsch und die Zeit «nicht reif dafür», ist aber grundsätzlich kein Gegner. Ralph Lehner fände das kommunale Stimm- und Wahlrecht für Ausländer richtig; wer als Schweizer nur vorübergehend in der Gemeinde lebe, habe dieses Recht ja auch. Aus dem Publikum kam, an Michael Jäger gerichtet, die Frage, weshalb er sich als einstiger Agenturinhaber von seiner Firma getrennt habe. Die Antwort: Als damals sein grösster Kunde ihn an Heiligabend angerufen habe, sei gewissermassen eine Grenze überschritten worden. Er habe sich gesagt, die damals noch kleinen Kinder brauchten ihn als Vater stärker.

Inzwischen seien sie älter und die Zeit reif für die Übernahme eines schon seit langem zielgerichtet angestrebten Amtes. Nicht nur für den 48-jährigen Jäger («Sie können leicht ausrechnen, wie lange ich bliebe»), sondern auch für seine Konkurrenten wäre mit der Wahl ein längeres Engagement verbunden, wobei von gewiss zwei oder drei Amtsdauern die Rede ist.

«Kultur ist eher eine Randerscheinung»

Der Moderator machte den Steuerfuss, das Wachstum, (von den Kandidaten unisono abgelehnte) Gemeindefusionen, den Verkehr, Rhesi und Diepoldsaus Entwicklungspotenzial zum Thema.

Michael Jäger wagte die Einschätzung, Kultur in Diepoldsau sei «eher eine Randerscheinung», doch das kulturelle Leben zu entwickeln, das Dorfleben weiter voranzubringen, werde durchs neue Dorfzentrum begünstigt. Mit Stahl und Beton habe man viel aufgegleist, das nun nach Gestaltung rufe und sich insofern als grosse Chance darbiete. Thomas Dietrich bescheinigte dem Dorf einen «Zustand auf sehr hohem Niveau», man müsse «nicht das Rad neu erfinden», aber vorhandenes Verbesserungspotenzial würde er als Präsident gern einsatzfreudig nutzen helfen. Wie schon gesagt, denkt Dietrich (mit 33 der jüngste der Kandidaten) speziell auch an die Jungen. Ralph Lehner sieht sich «klar als Gestalter» und will «fürschi schaffe». Was die Kultur betrifft: Es müsse «nicht alles auch in Diepoldsau geben». Braucht Diepoldsau einen Kulturbeauftragten? Diese Frage des Moderators verneinte auch Jäger: «Beauftragte hat es genug.»

«Nicht den Vordersten hinterherrennen»

Mit dem sechsten Rang beim Steuerfuss sei das Dorf sehr gut positioniert, sagte Lehner, der es nicht für nötig hält, den Allerbesten hinterherzurennen. Jäger erinnerte daran, dass Diepoldsau bereits von der Ausgleichsreserve zehre und keinesfalls in eine Situation wie Au-Heerbrugg geraten dürfe, wo eine Steuerfusserhöhung um 20 Prozentpunkte droht. Thomas Dietrich hält ein «attraktives Niveau» für wichtig und sprach sich dafür aus, den Unternehmen Sorge zu tragen und ihnen gute Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

In diesem Zusammenhang sprach Ralph Lehner von der nötigen Verdichtung nach innen, und Michael Jäger plädierte für ein Wachstum, das hochwertig sei. Es gebe Möglichkeiten, das zu steuern.