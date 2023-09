Diepoldsau Unfall zwischen Auto und Motorrad – 17-Jährige stürzt schwer und verletzt sich dabei unbestimmt Am Montag hat sich um kurz nach 7 Uhr auf der Balgacherstrasse, Höhe Verzweigung Unterdorfstrasse, ein Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Eine 17-jährige Motorradfahrerin wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Beim Zusammenstoss wurde die 17-jährige Motorradfahrerin verletzt. Bild; Kantonspolizei St.Gallen

Ein 61-jähriger Mann fuhr am Montag mit seinem Auto von der alten Rheinbrücke kommend auf der Balgacherstrasse in Richtung der Verzweigung mit der Unterdorfstrasse. Wie es am Dienstag in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst, bog er dort nach links Richtung Kriessern ab. Gleichzeitig sei eine 17-Jährige auf ihrem Motorrad von Kriessern kommend in Richtung Widnau gefahren. Dabei sei es zum Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge gekommen.

Das Auto prallte gemäss Communiqué frontal gegen das Motorrad. Die Motorradfahrerin sei schwer gestürzt und dabei unbestimmt verletzt worden. Der Rettungsdienst habe sie ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Kantonspolizei Sachschaden im Wert von rund 3500 Franken. (kapo/evw)