Diepoldsau Schweizer Chart-Stürmerinnen sind bald live im Rheintal zu sehen Letzte Woche haben die Metal-Queens von Burning Witches ihr neues Album veröffentlicht – mit durchschlagendem Erfolg: Der Longplayer «The Dark Tower» stieg in der Schweiz auf Platz 3 in die Charts ein. Das Beste daran: Die fünf Hexen sind bald im Rheintal zu sehen.

Die Burning Witches: Lala, Jay, Laura, Romana und Larissa (von links). Bild: PD

Nicht nur die Schweizer Musikfans finden Gefallen am neusten Werk der Metalband. In Deutschland startete das Album ebenfalls ausgezeichnet und erreichte gleich in der ersten Woche Platz 20.

Die Burning Witches spielen Power Metal und erinnern an Judas Priest, Iron Maiden und andere Helden aus den 1980er-Jahren. Weil die schnellen, harten Riffs und der aggressive, aber melodische Gesang dieses Genres auch heute noch ein breites Publikum finden, ist die Band aus dem Kanton Aargau auch international gefragt. Der Beweis: Die Witches wurden dieses Jahr ans legendäre Metal-Festival in Wacken eingeladen.

Die Hexen an der «Rheintaler Rock Nacht»

Schweizer Konzerte sind eher die Ausnahme. Umso erfreulicher, dass die Freundinnen und Freunde der etwas härteren Musik die fünf Damen demnächst in unserer Region sehen und hören können. Am Samstag, 10. Juni, sind die Burning Witches die Headlinerinnen der «Rheintaler Rock Nacht», die von der Tageszeitung «Der Rheintaler» organisiert wird.

Unterstützt werden sie von den Black Diamonds. Die Glam Rocker aus Kriessern haben sich über die Jahre ein treues Publikum erspielt. Dieses schätzt neben dem Gute-Laune-Hardrock der Band auch deren stimmungsvolle Bühnenshow.

Gute Musik gibt’s von Anfang an

Vor den beiden bekannten Bands heizen die Werdenberger von A Place Left To Hide die Stimmung an. Wer das Festival, das auf der Sportanlage Rheinauen in Diepoldsau stattfindet, eröffnet, steht noch nicht fest. Eine Jury wird eine Newcomerband auswählen, der diese Ehre zufällt.