Diepoldsau-Schmitter Die monatelange Sing-Abstinenz geht zu Ende – der Männerchor darf wieder proben Nach über einem Jahr Pause wagt der Männerchor Diepoldsau-Schmitter sich wieder an die Probenarbeit. Schrittweise und unter Einhaltung der BAG-Vorgaben wollen die Sänger wieder gemeinsam proben, die Stimmbänder aktivieren und Stimmbildung betreiben.

So kann eine Gesangsprobe im Freien unter einem gedeckten Platz aussehen. Bild: pd

(pd) Eigentlich sollte 2020 ein attraktives Sängerjahr werden. Mehrere Anlässe und Konzerte standen auf dem Programm, die Sänger hatten sich intensiv auf die Auftritte vorbereitet. Doch dann kam der Lockdown. Erstmals in der bald 150-jährigen Geschichte des Vereins führte er die HV schriftlich durch. Fast vollzählig haben die Sänger an der virtuellen HV teilgenommen und die Anträge gutgeheissen.

Präsident Marcus Camenisch hat die probenlose Zeit genutzt und die Website des Vereins neu gestaltet. Unter www.maenner chordiepoldsau-schmitter.ch ist viel Interessantes zu finden – auch das Angebot, selber mitzumachen oder einmal hineinzuschnuppern. Ende April hat der Vorstand das weitere Vorgehen, soweit planbar und möglich, besprochen. In der Zwischenzeit dürften alle Sängerkollegen «altershalber» geimpft sein, sodass einer Wiederaufnahme der freiwilligen Probenarbeit nichts mehr im Weg stehen sollte.

Proben in der katholischen Kirche oder im Freien

Weil das Probelokal nicht genug Platz für die Einhaltung der Vorgaben bietet, proben die Sänger in der katholischen Kirche oder auch mal im Freien. So können die vorgegebenen Abstände zwischen den Sängern sicher eingehalten werden.

Als vorläufige Fixpunkte im Jahresprogramm hat der Vorstand einige Auftritte festgelegt. So singt der Chor im November in der katholischen und in der evangelischen Kirche. Im Dezember steht ein Auftritt im Altersheim sowie einer am Adventskonzert in der evangelischen Kirche bevor. Die Sänger sind zuversichtlich und freuen sich, wenn nach den Sommerferien wieder ein geregelter Vereinsbetrieb aufgenommen werden kann.