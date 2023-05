Ob solo oder mit der Familie samt Kinderwagen: OL für alle am Rhein

Im Rahmen des Rheindurchstich-Jubiläums findet am Samstag, 3. Juni, in Diepoldsau ein Orientierungslauf am Rhein statt. Die Strecken sind auch für Familien geeignet. Gestartet wird beim Fahrmaadhof.