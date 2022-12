Diepoldsau Klausturnier und Lottomatch erfuhren einen Besucherrekord Am Lottomatchwochenende fand ebenfalls das interne Klausturnier des FC Diepoldsau-Schmitter statt.

Auch der Samichlaus und Schmutzli waren zu Besuch. Bild: PD

Am Lottomatchwochenende fand auch das interne Klausturnier des FC Diepoldsau-Schmitter statt. Von Freitag bis Sonntag waren alle Vereinsmitglieder von den G-Junioren bis zu den Senioren in verschiedenen Kategorien engagiert.

Der Freitag startete mit den Aktiven und A-Junioren. Durch einen Losentscheid wurden die Mannschaften zusammengestellt, wodurch ausgeglichene Mannschaften kreiert wurden. In der spielfreien Wartezeit konnten die über 40 Tschutter und Tschutterinnen das Spektakel der Fussball-Nati auf dem TV verfolgen. Am Samstag ging es schon um 8 Uhr los mit der D-Jugend. Neu dabei waren die FF-15 Mädchen, die in die Kategorie integriert wurden. Schlag auf Schlag ging es vor dem Mittag mit den C-Junioren weiter. Den Abschluss am Samstag bildete die B-Jugend, die nach dem Turnier dem Lottomatch-Team tatkräftig beim Auf- und Umbau half, damit die 420 Besuchenden um 18 Uhr empfangen werden konnten. Der Aufmarsch war ein neuer Rekord. Der Sonntag bildete den Abschluss des erfolgreichen Wochenendes. So durften am Sonntag nochmals 100 Kinder der Kategorien G bis E ihrem Hobby nachgehen. Am Schluss jedes Turniers kam der Samiklaus und erzählte Geschichten über die jungen Kickenden aus dem goldenen Buch. Mit einem breiten Lächeln der Kinder und einem Grittibänz für alle endeten jeweils die Turniere. (pd)