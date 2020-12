Diepoldsau Die Gemeinde erlässt den Vereinen die Gebühren Die Gemeinde Diepoldsau unterstützt ihre Vereine mit einem Erlass der Hallengebühren.

Die Hallensaison der Faustballer ist abgesagt. Bild: Archiv/fb

(gk) Die Gemeinde hat den Vereinen alle Kosten für die Nutzung der Hallen im Jahr 2020 erlassen. Bereits bezahlte Beiträge werden zurückerstattet. Das hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 17. November entschieden.

Wegen der Covid-19-Pandemie mussten die Vereine wichtige Anlässe absagen. Dies hat bei vielen Vereinen ein Loch in die Kasse gerissen. In der Folge sind verschiedene Vereine mit Beitragsgesuchen an den Gemeinderat gelangt. Dieser hat beschlossen, anstelle einzelner Beiträge allen Vereinen die Hallengebühren zu erlassen – und gleichzeitig die projektunabhängige Jugendförderung von Vereinen im 2020 zu verdoppeln. Die Gemeinde wendet dafür insgesamt knapp 20000 Franken mehr auf.

Der Rat hofft, so die Vereine zu unterstützen und dass das Vereinsleben im Jahr 2021 wieder auflebt.