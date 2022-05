Diepoldsau Deckschichttest soll dem Gemeinderat neue Erkenntnisse bringen Nach der umfangreichen Sanierung der Werkleitungen und des Strassenoberbaus stehen die Gestaltungs- und Deckschichtarbeiten an.

An der Ecke Widenstrasse und Kapellweg ist die ockerfarbige Schickt in den Asphalt eingearbeitet. Bild: Monika Von Der Linden

Die Qualität der in den letzten Jahren eingebauten ockerfarbigen Asphaltdeckschichtflächen seien nicht in allen Teilen zufriedenstellend, schreibt die Gemeinde weiter. Der Gemeinderat hat darum an seiner letzten Sitzung beschlossen, auf dem Knoten Rheinstrasse und der Kugelgasse, Abschnitt Restaurant Rössli bis Kastanienstrasse, eine schwarze Deckschicht einzubauen. Die Flächen werden drei Monate nach dem Einbau der schwarzen Deckschicht mit einer ockerfarbi­gen Beschichtung markiert.

Die aufgetragene ockerfarbene Beschichtung wird am Knoten Rheinstrasse und Kugelgasse als Testbeschichtung ausgeführt. Mit einem Monitoring und Controlling über die nächsten fünf bis zehn Jahre werden Qualität und Lebensdauer dokumentiert. Der Gemeinderat erhofft sich neue Erkenntnisse über Vor- und Nachteile der ockerfarbenen Beschichtung gegenüber der ockerfarbig eingebauten Asphaltdeckschicht.

Die vorgesehenen Einbautermine: Knoten Rheinstrasse/Kugelgasse bis und mit Einlenker Lettenstrasse, Samstag, 4. Juni, Sperrung Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 5. Juni, 6 Uhr. Kugelgasse ab Einlenker Lettenstrasse bis Kastanienstrasse, Montag, 13. Juni, Sperrung Sonntag, 12. Juni, 18 Uhr, bis Dienstag, 14. Juni, 6 Uhr. Deckschichtarbeiten sind witterungs- und temperaturabhängig – aufgrund dieser Tatsache können sich die Termine um jeweils eine Woche verschieben, wie die Gemeinde mitteilt. (red/gk)