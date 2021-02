diepoldsau Auto stürzt nach Kollision in Binnenkanal – Mann befreit sich selbstständig Ein Unfall mit zwei Autos bei den «Drei Brücken» ging für alle glimpflich aus. Ein 14-Jähriger hatte weniger Glück.

An der Bergungsaktion waren die Feuerwehr und die Polizei beteiligt. Bild: pd

(rez) In der Nacht auf Donnerstag landete ein Auto auf Diepoldsauer Gemeindegebiet bei den «Drei Brücken» im Binnenkanal. Ein 21-Jähriger fuhr vom Seefeldweg in die Rietstrasse, geriet ins Rutschen und kollidierte mit dem Auto eines 59-Jährigen. Dieser kam mit seinem Wagen im Binnenkanal zum Stillstand. «Der Mann befreite sich selbstständig aus dem Auto und blieb unverletzt», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage. Die Feuerwehr und die Polizei bargen das Auto aus dem Binnenkanal.

14-Jähriger mitten im Dorf angefahren

Weniger Glück hatte ein 14-Jähriger, der am Mittwoch um 18 Uhr auf der Rheinstrasse in Heerbrugg von einem Auto erfasst wurde. Ein 57-Jähriger war mit dem Auto vom «Nüesch»- Kreisel in Richtung «Habsburg»- Zoll unterwegs, während der Jugendliche die Strasse überqueren wollte. Es kam zur Kollision, bei dieser der 14-Jährige sich verletzte. Er musste ins Spital gebracht werden.