Diebstahl Im Kleinbus geschmuggelt: Zollamt sichert am Grenzübergang Diepoldsau mehrere gestohlene Zweiräder Bei einer kürzlich am Grenzübergang Diepoldsau durchgeführten Fahrzeugkontrolle stiessen Mitarbeitende des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) auf mehrere Zweiräder. Noch während der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht auf Diebstahl.

Ein Kleinbus mit rumänischem Kennzeichen führte beim Grenzübertritt mehrere gestohlene Zweiräder mit. Bilder: BAZG

BAZG-Mitarbeitende kontrollierten vor wenigen Tagen am Grenzübergang Diepoldsau bei der Ausreise einen Kleinbus mit rumänischem Autokennzeichen. Auf der Ladefläche befanden sich zwei Motorräder, ein Elektrofahrrad, ein Mountainbike sowie ein Elektroroller. Für keines der Zweiräder konnten der Fahrer oder dessen Begleiterin eine Kaufquittung vorlegen. Das schreibt das BAZG am Montagmorgen in einer Medienmitteilung.

Beide Motorräder waren eingelöst und bei einem die Lenksperre aktiviert, der Zündschlüssel hingegen fehlte. Die Kontrolle war noch im Gange, als die BAZG-Mitarbeitenden von der Kantonspolizei St.Gallen informiert wurden, dass der Besitzer des einen Motorrades dieses eben als gestohlen gemeldet hatte. Die beiden Personen wurden daraufhin festgenommen und der Kantonspolizei St.Gallen übergeben. (red)