Die Zukunft des Tratthof in Diepoldsau ist ungewiss Die Ortsgemeinde Diepoldsau sucht eifrig nach jemandem, der sich im Tratthof eine Existenz aufbauen möchte.

Irene Frei-Kuster, Ex-Ratsschreiberin, und Georg Hutter. Bild: pd

An der ordentlichen Bürgerversammlung der Ortsgemeinde Diepoldsau war neben der positiven Jahresrechnung erneut die Zukunft des Tratthofs das zen­trale Thema.

Am letzten Freitag begrüsste Präsident Georg Hutter an der aufgrund des Coronavirus speziellen Bürgerversammlung lediglich 43 Ortsbürgerinnen und Ortsbürger. Um den Auflagen von Bund und Kanton zu entsprechen, fand die Versammlung in Konzertbestuhlung statt, das traditionelle Nachtessen fiel aus.

Ines Binz-Frei folgt auf Irene Frei-Kuster

Zu Beginn gab es einen Rückblick auf das letzte Gemeindejahr. Das von Thomas Lenherr initiierte «Alppoulet» war ein voller Erfolg. Präsident Georg Hutter war zufrieden mit dem Ergebnis des Jahres und dankte allen für ihren Einsatz beim «Gmoawerk», dem Christbaumverkauf und weiteren Anlässen.

Ein spezieller Dank ging an die zurückgetretene Ratsschreiberin Irene Frei-Kuster. Sie war drei Jahre im Ortsverwaltungsrat tätig. Als neue Ratsschreiberin hat der Ortsverwaltungsrat Ines Binz-Frei gewählt. Die Jahresrechnung liest sich er­freulich: Die Rechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 16147 Franken. Der Voranschlag rechnete mit einem Ertragsüberschuss von 1000 Franken. Im Budget 2020 wird wegen neuer Abschreibungen beim Tratthof und zusätzlicher Aufwendungen im Wahljahr 2020 mit einem Aufwandüberschuss von 18640 Fr. gerechnet. Rechnung und Budget wurden einstimmig angenommen.

Auf das Ende dieser Amtsdauer haben der Präsident der GPK, Daniel Breu, die Ortsverwaltungsräte Werner Kuster und Sandra Zahner sowie Präsident Georg Hutter ihren Rücktritt angekündigt.

Langjähriger Pächter geht bald in Pension

Der langjährige Pächter des Tratthofs geht per Ende 2021 in Pension. Georg Hutter berichtete von der Infoveranstaltung vom letzten September, an der ein breiter Austausch zu diesem Thema erfolgte. Es wurden Themen und Standpunkte aufgegriffen und festgehalten.

Hauptthema der Diskussion an der Bürgerversammlung war dann auch die Zukunft des Tratthofs. Das zeigt, wie viel der Tratthof den Diepoldsauer Bürgerinnen und Bürgern bedeutet.

Im Frühling werden vom Verwaltungsrat unter Beizug einer externen Fachberatung die Kriterien für die Ausschreibung der Pacht erarbeitet. Mit der Ausschreibung möchte der Verwaltungsrat einem Pächter die Möglichkeit bieten, mit einem innovativen und überzeugenden Konzept die Zukunft des Betriebs mitzugestalten und für sich und seine Familie eine Existenz aufzubauen. Dem Ortsverwaltungsrat ist es sehr wichtig, noch in diesem Jahr eine geeignete und langfristige Lösung für den Tratthof zu finden. (pd)