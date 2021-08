ALTSTÄTTEN Die «Light Edition» des Gesa-Cup bereitete den Leichtathleten viel Freude Der verkürzte, am Abend durchgeführte, Gesa-Cup des KTV Altstätten war für alle Beteiligten eine Freude – und es gab starke Leistungen.

Der KTV Oberriet stellte die beste Rheintaler Männermannschaft. Bild: Remo Zollinger

Im Rheintaler Leichtathletikkalender ist der Gesa-Cup eine feste Grösse. Jeweils an Auffahrt treffen sich in Altstätten Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Region und kämpfen um den Cupsieg. In diesem Jahr war alles leicht anders. Es waren wieder viele Teams dabei, diese waren jedoch etwas kleiner als üblich – und vor allem war es ein Abendevent im August. «Wir sind sehr zufrieden, den Cup durchführen zu können. Und es ist schön, zu sehen, wie viele Leute hier sind», so OK-Präsident Livio Zellweger.

Guten Ruf erarbeitet

Die «Light Edition» des Gesa-Cups war für den KTV Altstätten ein schöner Erfolg, dennoch soll er in Zukunft wieder an Auffahrt stattfinden. Dass neben den Sportlern auch sehr viele Besucher kamen, begründet Zellweger mit dem schönen Wetter, der Abendstimmung und dem guten Ruf, den sich der Gesa-Cup über all die Jahre erarbeitet hat. Und: «Es ist zwar spät in der Saison, aber die Leute sind noch nicht übersättigt. Es haben in der Region bisher nicht viele Anlässe stattgefunden.»

Das Feld am Gesa-Cup war dieses Jahr hochkarätig. Die einheimische Olympionikin Riccarda Dietsche lief ebenso wie Daniel Löhrer aus Oberriet einen neuen Gesa-Cup-Rekord über 100 Meter. So begann der Anlass mit einem Paukenschlag, wobei es auch Aylin Rudolphs sehr starke Leistung im Sprint zu unterstreichen gilt. Sie bezwang mit der Drittklassierten Larissa Ber­tényi (STV Balgach) eine herausragende Athletin. Ihre Qualitäten liegen jedoch im Hürdenlauf. So sagte sie vor dem Sprint lachend: «Würden hier Hürden stehen, könnte ich Riccarda Dietsche das Wasser reichen. Im Sprint aber sicher nicht».

Rückkehr der Frauen des STV Kriessern

Die Frauen des KTV Altstätten glänzten an ihrem Heimanlass aber ohnehin, denn sie entschieden ihn für sich. Sie waren in den Disziplinen Sprint, Wurf, Sprung und Stafette die Besten, vor Oberriet-Eichenwies und Balgach. Sehr schön fand Livio Zellweger die Rückkehr der Frauen des STV Kriessern an den Gesa-Cup: «Sie waren 31 Jahre lang nicht mehr dabei», so Zellweger. Kriessern erreichte den fünften Rang.

Bei den Männern holten die Gäste vom TV Mels den Gesamtsieg. Sie legten schon beim Sprint (Ralf Kurath wurde hinter Daniel Löhrer starker Zweiter) die Basis für ihren Erfolg und blieben auch im weiteren Verlauf des Cups stark. Auf die Sarganserländer folgten Oberriet und der KTV Altstätten.

Gesa-Cup in Altstätten

Gesamtwertung Frauen: 1.KTV Altstätten, 2.STV Oberriet-Eichenwies, 3.STV Balgach, 4. TV Teufen, 5.STV Kriessern, 6.TV Mels, 7.STV Marbach, 8.STV Sennwald.

Gesamtwertung Männer: 1.TV Mels I, 2.KTV Oberriet, 3.KTV Altstätten I, 4.TV Teufen, 5.STV Kriessern, 6.STV Marbach I, 7.KTV Altstätten II, 8.STV Marbach II, 9.TV Mels II, 10.STV Lüchingen.