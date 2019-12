Die Königinnen des Tie-Breaks Mit einer starken Leistung bezwang Rheno den Leader STV Wil im Tie-Break 15:9.

Rheno-Blockversuch von Michèle Denier (l.) und Martyna Kozicka (r.) im siegreichen Spiel gegen den Leader. Bild: ma

Als Aussenseiter waren die 3.-Liga-Frauen von Rheno in die Partie gegen den STV Wil, den aktuellen Tabellenführer und 2.-Liga-Absteiger gegangen. Am Ende resultierte für die Rheintalerinnen ein Überraschungserfolg, der noch höher hätte ausfallen können. Rheno macht damit den Kampf um die Aufstiegsplätze spannend.

Den Leader regelrecht vorgeführt

Der Start in die Partie gelang den Rheintalerinnen ausgezeichnet. Wil sah sich permanent in die Defensive gedrängt und spielte unter Druck fehleranfällig und überhastet. Angriff, Block und Service waren die dominierenden Elemente bei Rheno, und auch in der Annahme agierten die Rheintalerinnen stabil. Mit 25:8 fiel der erste Satzerfolg überaus deutlich aus. Es gelang zwar nicht ganz, den Schwung in den zweiten Durchgang mitzunehmen, da Rheno aber auf zwischenzeitliche Führungen der Einheimischen jeweils eine passende Antwort fand, ging auch dieser zweite Satz letztlich deutlich an die Rheintalerinnen.

Hart umkämpft war der dritte Durchgang. Diesmal gingen die Wilerinnen deutlicher in Führung, Rheno konnte nicht mehr an die Sicherheit der ersten beiden Teilabschnitte anknüpfen. Plötzlich ging aber ein Ruck durchs Team, ausgelöst durch eine starke Serviceserie von Kerstin Axthelm.

Schlüsselszene im dritten Satz

Rheno gelang es, einen 11:17- Rückstand in eine 19:17-Führung zu verwandeln – ein deutlicher 3:0-Erfolg schien nun plötzlich in Reichweite. Aber Wil konterte erfolgreich und holte sich den Satz, gleich danach auch noch den vierten, sodass das Tie-Break entscheiden musste.

Wie immer in dieser Saison bewies Rheno in der Kurz-Entscheidung starke Nerven. Die Rheintalerinnen gingen mit 5:0 in Führung und konnten diese bis zum Satzende sogar noch etwas ausbauen. Der fünfte Saisonerfolg wurde damit Tatsache. Obwohl die Rheintalerinnen damit als einziges Team fünf Siege realisieren konnten, bleiben sie auf den dritten Platz, da drei Spiele erst im Tie-Break gewonnen wurden.

Der Aufsteiger ist zu Gast Morgen Samstag, 7. Dezember, empfangen die Frauen I von Rheno den 3.-Liga-Aufsteiger Volley Bütschwil um 14 Uhr in der Heerbrugger Blattackerhalle. Nach dem Erfolg gegen den Tabellenführer (siehe links) wollen sie natürlich den Schwung gegen ein ebenfalls erstarktes Team nutzen. Bütschwil ist vom Papier her der einfachere Gegner, befindet sich nach einem etwas schwierigen Start in der 3. Liga zuletzt aber in einem Aufwärtstrend. Es wäre also gefährlich, den Gegner zu unterschätzen. Nach zwei 0:3-Niederlagen holte sich Bütschwil den ersten Punktgewinn gegen Toggenburg, es folgte dann eine weitere Niederlage gegen Uzwil. Zuletzt holten sich die Bütschwilerinnen aber gleich zwei Siege in Folge, wobei vor allem der Tie-Break-Sieg gegen den starken STV St.Gallen – die Rheno die bislang einzige Saisonniederlage zufügten – aufhorchen lässt. Man darf gespannt sein, ob die Rheintalerinnen deren Serie stoppen können. Die restlichen Rheno-Teams sind an diesem Wochenende auswärts im Einsatz. (ms)

3. Liga, Frauen

STV Wil – Rheno Volleyball 2:3

Satzresultate: 8:25, 18:25, 25:22, 25:19 und 9:15 in 106 Minuten

Rheno: Yvonne Scherrer, Kerstin Axthelm, Karin Niederer, Christina Letsch, Martyna Kozicka, Tania Desio, Nadine Oesch, Michèle Denier. Es fehlten: Doruntina Bauta, Pascale Bürki. Coach: Manfred Simon.