Die Gerüste sind weg So sieht sie also aus: Die Überbauung Rietpark in Balgach zeigt, befreit von Gerüsten und Bauhüllen, ihre Fassaden in einer freundlichen, hellen Farbe. Das Businesshotel, als Teil der Überbauung, nimmt nach Ostern den Betrieb auf. Hildegard Bickel

An der Verzweigung Hauptstrasse/Rietstrasse befindet sich der Eingang zum neuen Hotel. (Bild: hb)

Die Bauphase in der Dorfmitte neigt sich knapp zwei Jahre nach dem Spatenstich dem Ende entgegen. Die Handwerker sind derzeit mit Abdichtungsarbeiten und der Gestaltung des Aussenbereichs beschäftigt. Dazu gehören auch die Arbeiten am Innenhof. Er soll einen parkähnlichen Charakter erhalten und als Begegnungszone für Jung und Alt dienen. Zum verkehrsfreien Innenhof gehören künftig ein Spielplatz, Gehwege, Veloabstellplätze und Grünzonen.

Im Innern der Gebäude werden Küchen eingebaut, letzte Keramikplatten und Parkettböden verlegt und Arbeiten an den Elektroinstallationen vorgenommen. Gipser und Malerarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.

Nach Ostern kommt Leben ins Hotel

Einer der drei Baukörper beherbergt das Restaurant und Businesshotel Gasthaus zur Traube. Es wird nach Ostern seinen Betrieb langsam hochfahren und Ende April eröffnet. Als Geschäftsführerin ist Manuela Dudli für das Wohl der Gäste verantwortlich. Das Amt des Ver­waltungsratspräsidenten der Gasthaus zur Traube AG hat Albert Grünenfelder inne.

Die grosse Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen ist für Freitag, 24. Mai, geplant, der Handwerkerzüni sowie der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 25. Mai, statt. Das Gasthaus zur Traube bietet 21 Hotelzimmer an und möchte den Bedarf an kurz- und mittelfristigen Aufenthaltsmöglichkeiten abdecken. Die Tiefgarage mit 68 Einstellplätzen schafft Parkraum an zentraler Lage und ist von der Rietstrasse her erschlossen.

Einziehen ist möglich ab Mai

Die 38 Wohnungen der Überbauung Rietpark sind aktuell knapp zur Hälfte vermietet. Am ersten Mai ziehen die ersten Mieter in ihre Wohnungen ein, weitere folgen im Juni.