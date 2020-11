Die Coronasituation im Alters- und Pflegeheim Rheinauen in Diepoldsau hat sich weitestgehend stabilisiert

Bereits doppelt so viele Tote wie in einer normalen Grippesaison: In der Ostschweiz sterben derzeit überdurchschnittlich viele Menschen an Corona

In fast keinem Kanton der Schweiz ist die Corona-Opferzahl pro 100'000 Einwohner im Moment so hoch wie in St. Gallen. Die Experten suchen nach Erklärungen.