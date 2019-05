Die Badi in Walzenhausen ist offen Am Samstag öffnete die Badi. Trotz widrigem Wetter fanden rund 30 Schwimmbad-Fans den Weg in die Ledi. Iris Oberle

Im kühlen Nass (v. l.): Daniel Frunz, Walter Zünd, Karin Steingruber und Hanspeter Züst. (Bild: Iris Oberle)

Die alten und neuen Gemeinderäte samt Gemeindeschreiberin kamen fast vollzählig. Und obwohl es fast ununterbrochen regnete, lud die heimelig eingerichtete und beheizte Festwirtschaft zum Verweilen. Das neue Gastro-Team mit Markus Podlessig und Beatrice Koller verwöhnte die Gäste mit Apérohäppchen, Weisswein und Spaghetti. Den Sprung ins eiskalte Nass – das Thermometer zeigte gerade mal 12 Grad – wagten aber nur wenige; eine davon war Karin Steingruber. «Ich freue mich, mich künftig um die Belange unserer schönen Badi zu kümmern», so die neu gewählte Gemeinderätin und Ressortleiterin Schwimmbad. Die Festwirtschaft wurde zusätzlich mit schönen, langen Holztischen ausgestattet. Auch Gruppen – beispielsweise Biker – fanden so alle an einem Tisch Platz. Für Arbeiter wird ein «Kombi-Menü» angeboten: Einen Znüni samt Mittagessen zu einem attraktiven Preis. Täglich wechselt das Mittagsmenü, abends ab 18 Uhr gibt’s eine spezielle Menükarte. Die modernen, ansprechenden Menütafeln passen hervorragend zum neuen Konzept. Noch ist nicht alles komplett: Aussen erhält das Schwimmbad in den nächsten Tagen eine einladend gestaltete Beschriftung, der Gastrobereich wird noch mit bezaubernden Appenzeller Bildern dekoriert. Zum Badi-Glück fehlt jetzt nur noch schönes Wetter.