Berneck Der Torkelbaum ächzt und stöhnt: 44 Traubenlieferanten brachten ihre Ernte Die von den Rebleuten des Rheintals angelieferten Trauben werden am Samstag, 5. November, ab 13 Uhr, beim grossen Druckfest im alten Torkel in Berneck gepresst.

Die Anfang Oktober eingemaischten Trauben werden am 5. November auf dem 341-jährigen Torkel gepresst. Bild: pd

44 Traubenlieferantinnen und -lieferanten aus dem ganzen Rheintal brachten vor einigen Wochen ihr Traubengut beim Wimmetfest nach Berneck. Die Trauben waren am selben Tag geerntet worden und wurden beim alten Torkel übergeben.

Es kamen 2420 Kilo zusammen – mit sensationellen 97 Grad Öchsle im Schnitt. Das ist das Mass für den Anteil der gelösten Stoffe (mehrheitlich Zucker) im Traubenmost. Es wird ein guter, ja ein hervorragender Wein werden.

Funktionsfähige Baumpressen

Das Traubengut wurde in zwei grossen Bottichen zur Gärung eingesperrt. Und am 5.November ist es so weit: Die Trauben werden auf dem alten, mächtigen Torkel aus dem Jahr 1682 gepresst. Wie man es bis vor etwa hundert Jahren gemacht hat. Nur wenige funktionsfähige Baumpressen dieser Art sind noch erhalten. Zwei davon in Berneck. Denn nicht nur im alten Torkel, sondern auch im Haus Laager im Ortsteil Husen steht eine solche urtümliche Presse, die jährlich zur Wimmetzeit betrieben wird (so auch morgen Samstag).

Es gibt nicht mehr viele Menschen, die wissen, wie ein solcher Torkelbaum zum Leben erweckt wird. Bevor der alte Torkelmeister von Husen gestorben ist, hatte er noch den Winzer Tobias Frei in diese Kunst eingeführt. Heute ist es dank einer neu gegründeten Torkelmannschaft immer noch möglich, diese seit Jahrhunderten geübte jährliche Torkelarbeit durchzuführen.

So wird am Samstag in ei­ner Woche im mächtigen Torkel beim Ortsmuseum Berneck im Rahmen des grossen Druckfests gepresst werden. Um 13 Uhr wird begonnen, das Traubengut aufzuschütten. Der erste Druck folgt um 14.30 Uhr, der zweite Druck um 18 Uhr.

Der mächtige Eichenbaumstamm des Torkels wird spektakulär und mitunter abenteuerlich ächzen und stöhnen. Und die ganze Bevölkerung kann dabei sein. Der Vorgang wird laufend durch Viktor Rohner er­läutert.

Der gepresste Saft wird anschliessend in Barriquefässern gekeltert und darf die nächsten 18 Monate reifen und seinen unnachahmlichen Geschmack entfalten. Denn schon jetzt steht fest, dass im Rahmen eines weiteren grossen Weinfestes am 22. Juni 2024 das «Aaatrinkete» dieses besonderen Rheintaler Torkel-Wiis erfolgen wird.

Festwirtschaft, Musik und Attraktionen für Kinder

Auch das Rahmenprogramm für das Druckfest wurde durch das Organisationskomitee des Vereins Vinum Berneck detailliert erarbeitet. Ab 13 Uhr gibt es eine Festwirtschaft beim Festzelt vor dem Torkel mit passender Verpflegung. Mit Gerstensuppe, Raclette, Apfelküchlein und Fackelspiessen, die selbst grilliert werden können.

Als kulinarischer Höhepunkt wird nachmittags mit dem Grillieren eines Spanferkels begonnen, das am Abend knusprig und bereit zum Verzehr sein wird. Im Festzelt gibt’s dazu musikalische Unterhaltung mit Jodelgesang und Quetschkommoden.

Im Haus des Weins werden Gschwellti und Käse angeboten. Und auch die Kinder kommen beim Druckfest nicht zu kurz: Die Pfadi Mittelrheintal hat Attraktionen vorbereitet. So werden aus Rebhölzern Türme gebaut: Welcher wird wohl am höchsten? Ausserdem kann Schlangenbrot gebacken werden.

Identifikation mit Rheintaler Wein

Mit dem Projekt «Der Torkelbaum ächzt», hat sich das OK von Vinum Berneck vorgenommen, mit diesem besonderen Event Identifikation mit dem Rheintaler Wein zu schaffen. Das gelingt bestimmt, indem der Wein als Produkt der Na­tur und der sorgfältigen Kelterung – publikumswirksam inszeniert – und als Kulturgut mit historischer Bedeutung dargestellt wird. (pd)