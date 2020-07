Der SC Rheintal ist für die nächste Saison bereit – das Ziel heisst Ligaerhalt Mit einer verjüngten Mannschaft strebt der SC Rheintal nächste Saison den Ligaerhalt an. Dornbirn bleibt ein Partner der Rheintaler.

Der SC Rheintal, im Bild Routinier Yanick Bodemann, hat eine Achterbahnsaison hinter sich: Oft überzeugte das Team, noch öfter kassierte es jedoch vermeidbare Niederlagen. Bild: Remo Zollinger

(smr) Die jährliche HV bietet Gelegenheit für Rückblicke, eine Standortbestimmung und den Blick in die Zukunft. Doch Corona ändert vieles. Der Vorstand des SC Rheintal hatte sich schon früh entschlossen, die HV 2020 schriftlich durchzuführen. Die Unterlagen wurden zugestellt und auf der Webseite alle Zahlen und Fakten zur letzten Saison sowie das Budget öffentlich gemacht.

Die Stimmabgabe war bis Ende Juni möglich, jetzt sind auch die Resultate online. Die Mitglieder hiessen die ordentlichen Anträge praktisch einstimmig gut. Der Vorstand wurde für zwei Jahre wiedergewählt, der neue Nachwuchschef Martin Harzl in den Vorstand berufen. Der Dank an seinen abtretenden Vorgänger Raphael Coray erfolgt später. Martin Harzl hat sein Amt angetreten und freut sich, die Aufgabe auszuführen.

Die Saison des «Eins» verlief durchzogen

Die erste Mannschaft hat in der letzten Saison ihr Ziel, die Playoffs zu erreichen, nicht realisiert. So floss keine Zusatzprämie des Club 98 – der Verein musste jedoch auch keine Playoffprämien bezahlen. Das Team überzeugte oft, musste jedoch auch zu oft Niederlagen in letzter Minute hinnehmen. Dies, weil die Konstanz fehlte und einige Leistungsträger ihr Potenzial nicht ausschöpften. Nach sieben Jahren beendete der SCR die Zusammenarbeit mit Trainer Roger Nater. Neu an der Bande stehen Sascha Moser und Ondrej Burzala. Im Nachwuchs bot der SCR wieder vielen Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Und wieder sind eigene Nachwuchsspieler auf dem Sprung in die erste oder die zweite Aktivmannschaft.

Mit einer schlichten Feier wurde im Oktober den Erbauern der Eishalle gedankt. Dank ihres Einsatzes konnte vor 40 Jahren die Halle realisiert werden. «Das Jubiläum war auch ein Versuch, den Zweckverband aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Leider konnte die Prinzessin nicht wachgeküsst werden, und so wartet man weiter auf längst fällige Erneuerungen und Verbesserung der Infrastruktur», schreibt der SC Rheintal.

Gesunde Finanzen, unsichere Zukunft

Die Jahresrechnung schloss mit einem kleinen Überschuss. Der Verein ist gesund und hat Reserven. Das Budget wurde wegen der schwierigeren Wirtschaftslage etwas nach unten angepasst, doch der Vorstand ist zuversichtlich, dass der Kassier mit einem kleinen budgetierten Defizit durch die Saison kommt. Dafür braucht es grosse Anstrengungen und viel Überzeugungsarbeit im Sponsoring. In der Annahme, die Saison wird ohne grössere Einschränkungen vor Publikum gespielt, hat der Ligaerhalt oberste Priorität. Mit vielen jungen und «eigenen» Spielern soll attraktives und schnelles Eishockey geboten werden. Das Team ist dazu bereit. Es zeige eine grosse Solidarität mit dem Verein, schreibt dieser, indem es einen Teil des Beitrags für das Trainingslager aus der eigenen Tasche bezahle.

Aktive Mitarbeit der Mitglieder

Bei zwei Anträgen der Mitglieder wurde im Sinne des Vorstandes entschieden. Einerseits soll die Arbeit des Nachwuchschefs auf zwei Personen aufgeteilt werden, andererseits müsse die Zusammenarbeit mit den EC Dornbirn von einer Kommission überdacht werden (siehe Zweittext). Für Dutzende ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wurde am letzten Mittwoch ein Nachtessen organisiert. Dies als Dank für die Arbeit, die in allen Bereichen geleistet wird. Nun freuen sich beim SC Rheintal alle auf die nächste Eissaison. Sie beginnt am 7. August mit dem Eistraining in Widnau und am 15. August mit dem ersten Vorbereitungsspiel des «Eins» gegen den EC Wil. (smr)