Der Samariterverein Widnau geht mit Verstärkung zurück zum Übungsbetrieb Mit Verstärkung zurück zum Übungsbetrieb Beim Samariterverein Widnau kehrt langsam wieder die ersehnte Normalität ein. Der Verein hat neue Mitglieder.

Die Widnauer Samariterinnen und Samariter freuen sich auf die anstehenden Aufgaben. Bild: PD

(pd) Nach der Zwangspause trafen sich die Mitglieder des Samaritervereins Widnau Anfang Juli wieder zur ersten Vereinsübung. Die Einhaltung des Schutzkonzeptes war für alle gewöhnungsbedürftig, gelang aber mit der Unterstützung aller Mitglieder sehr gut. Um für zukünftige Sanitätsdienste wieder die Zertifizierung zu erhalten, stand der letzte Teil des Auffrischungskurses auf dem Programm.

Mit Freude verkündete der Vorstand, dass sieben Personen per Zirkularbeschluss neu in den Verein aufgenommen wurden und vier Jugendliche aus der Help-Jugendgruppe ins Schnupperjahr im Aktivverein gewechselt haben. Der Verein erfreut sich also weiter grosser Beliebtheit und ist mit den nach Alter gut durchmischten Mitglieder gerüstet für zukünftige Aufgaben. Die Samariter sind stolz, dass im Aktivverein Mitglieder im Alter von 16 bis 78 Jahren harmonieren und jeder einen Teil zum funktionierenden Vereinsleben beiträgt.

Ebenfalls sind im Zirkularbeschluss zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt worden: Anke Omlin wird Aktuarin (Patricia Rau ist zurückgetreten) und Martin Omlin verstärkt als Beisitzer den Vorstand, womit vor allem die Vizepräsidentin entlastet wird. Ebenfalls per Vereinsversammlung haben im März die langjährigen Help- Leiter Hansruedi Heule und Marlene Heule ihr Amt niedergelegt. Nachdem Hansruedi Heule bei der Gründung der Gruppe dabei war, stiess Marlene Heule kurz danach zum Leiterteam. Die beiden werden im Rahmen des Klausabends in würdigem Rahmen offiziell verabschiedet.

Die Help-Gruppe ist nach wie vor beliebt, obwohl die Mitgliederzahl in den letzten beiden Jahren etwas zurückgegangen ist. Dies kann dadurch erklärt werden, dass viele ehemalige Jugendsamariter nun im Aktivverein sind. Kinder und Jugendliche ab der dritten Klasse bis zur dritten Oberstufe sind willkommen, auf stufengerechte Art die Erste Hilfe zu erlernen. Die Samariter freuen sich, dass nun Kursbetrieb und Sanitätsdienste wieder starten und sie ihr Wissen zum Wohl der Bevölkerung einsetzen können.