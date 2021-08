chorprobe Der Männerchor Rüthi singt wieder – und sucht neue Sänger Heute startet der Männerchor Rüthi wieder mit seinem Chorbetrieb. Er lädt zum unverbindlichen Kennenlernen ein.

Der Männerchor Rüthi gehört zu den erfolgreichsten Männerchören der Region. Bild: mp

(mp) Die pandemiebedingte Zeit ohne gemeinsames Singen war lang, Monate lang. Für die sangesfreudigen Männer des Männerchors Rüthi allzu lang. Aber nun singen sie wieder und die Vorfreude ist gross: Am 16. August nehmen die Sänger den regelmässigen Probebetrieb wieder auf. Die Rüthner Sänger treffen sich jeden Montagabend um 20 Uhr im Werkhofsaal an der Aeckerlistrasse 31 zum Proben. Gegenwärtig steht dabei die Vorbereitung des Adventskonzertes vom 18. und 19. Dezember in Sennwald und Rüthi im Vordergrund.

Offene Türen zum Proberaum

Der Männerchor Rüthi wünscht sich zurzeit eine Blutauffrischung. Neue Sänger und neue, junge Vereinskollegen stehen auf seinem Wunschzettel. Die Vereinsleitung hat daher beschlossen, interessierte Männer zu einem unverbindlichen Probebesuch einzuladen. Männer jeden Alters vom Lehrling bis zum Rentner aus der ganzen Region können sich dabei ein Bild vom Leben im Rüthner Chor machen.

Angesprochen sind vor allem Männer mit Freude am Singen und am gepflegten Chorgesang sowie auch Freude an freundschaftlichen Begegnungen und geselligen Anlässen. Sie sollten ausserdem bereit sein, die wöchentlichen Proben zu besuchen. Musikalische Vorbildung ist dazu nicht nötig. Die Neulinge werden von den alten Sängerhasen gerne unter die Fittiche genommen und bei den ersten Schritten in der Welt des Gesangs begleitet.