Der Ersatz-Gemeinderat legt in Diepoldsau los

Eggersriet soll es richten und über die umstrittene Gemüsehalle in Diepoldsau entscheiden

400 Einsprachen in einem Bau-Fall in Diepoldsau sollen in Eggersriet behandelt werden. Etliche andere Behörden als mögliche Ersatzverwaltung sind von vornherein aus dem Rennen gefallen. In Eggersriet begründet man die Bereitschaft unter anderem mit der Solidarität.