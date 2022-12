Balgach Der Bau des neuen Nüesch-Hauptsitzes beginnt Später als geplant lässt die Weinhändlerin den neuen Firmensitz bauen. Das Gebäude ist teuer und bringe Vorteile.

Gute Laune beim Spatenstich: Sven Hulsbergen (links) hält vor seinen Geschäftsleitungsmitgliedern Barbara Hulsbergen und Damon Nett sowie VR-Präsident Alan Hulsbergen eine Ansprache.

Eigentlich hätten die Bauarbeiten für den neuen Nüesch-Hauptsitz schon Ende 2021 beginnen sollen. Corona und der damit einhergehende Umzug ins Home Office erschwerten dem Unternehmen die Planung, wie Geschäftsleiter Sven Hulsbergen in seiner Eröffnungsrede sagte. Dazu sei gekommen, dass die Behörden lange für die Erteilung der Baubewilligung gebraucht hätten.

Mit dem gestrigen Spatenstich sind die Bauarbeiten an der Wegenstrasse nun lanciert. Unmittelbar neben der Novaron will das Balger Familienunternehmen etappenweise bis 2024 einziehen – also pünktlich zum 190-jährigen Bestehen der Emil Nüesch AG. «Wahrscheinlich sind die Bauarbeiten schon vorher abgeschlossen. Wir können im letzten Quartal aber nicht umziehen, weil es geschäftlich das wichtigste ist», sagt Geschäftsleiter Sven Hulsbergen. Die Bauparzelle von 4500 Quadratmetern werde «maximal ausgenutzt», wobei eine Platzreserve von 500 Quadratmetern geplant ist. Den Neubau lässt sich die Nüesch AG eine Summe im mittleren einstelligen Millionenbereich kosten. Je nach Entwicklung der Materialkosten wird sie am Ende etwas höher oder tiefer sein. Zuletzt habe sich die Preislage etwas entspannt, wie Nüesch sagt. Der Neubau werde energietechnisch auf dem neuesten Stand und aus Holz sein. «Das passt zum Wein», sagt Hulsbergen. Das neue Gebäude bringe der Weinhändlerin bei ihrer Geschäftstätigkeit einige Vorteile: «Am neuen Standort sind die Wege kürzer. Auch ist das neue Gebäude übersichtlicher: Dank Fenstern wird der Lagerist sehen, wenn der nächste Lastwagen heranfährt.»

Ortsgemeinde will Balger Weintradition wahren

Das Baurecht für das Landstück an der Wegenstrasse hat Nüesch von der Ortsgemeinde Balgach erworben. Beim Spatenstich dabei war darum auch Urs Haltiner, der Vizepräsident der Ortsgemeinde Balgach. Er sagt: «Nüesch ist ein Balger Traditionsunternehmen. Uns war es ein Anliegen, dass diese Firma im Dorf bleibt.» Auch, weil viele Winzerbetriebe und generell Arbeitsplätze am Unternehmen hingen.