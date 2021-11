Wintersaison «Schweizer Gäste könnten vermehrt die heimischen Skigebiete berücksichtigen»: Profitiert die Ostschweiz von 2G-Regel in Österreich?

In Österreich gilt seit Anfang Woche die 2G-Regel in Gastronomie oder Kultur. Auch in Skigebieten gilt: genesen oder geimpft. Macht die Ostschweiz diesen Winter einen Bogen ums Nachbarland?