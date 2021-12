Das Musical «Showstar» feiert gelungene Premiere im Altstätter Diogenes-Theater Nicht nur mit Musik, sondern mit Tiefe und Humor bestach die Uraufführung des Musicals im neuen Diogenes-Theater.

Auch wenn bei der Talentsuche nicht alles nach Plan lief, vermochten alle Darstellerinnen und Darsteller zu überzeugen. Bild: Benjamin Schmid

Nachdem am Freitagabend die Stimmen und Instrumente der Darstellerinnen und Darsteller verstummten, entbrannte ein tosender Applaus durch das Theater. Fasziniert und betört von zwei Stunden geballtem Musikvergnügen, wollte das Premierenpublikum nicht auf eine stehende Ovation verzichten. Die Eigenproduktion des Diogenes-Theaters riss die Zuhörerschaft förmlich aus den Sitzen: Grossartige Stimmen und melodische Lieder bildeten den Rahmen, der mit Witz, Tiefgang und ganz viel Talent gefüllt wurde. Unter der Regie von Rita Bänziger lieferten die Musikerinnen und Musiker ein kurzweiliges Spektakel auf der Bühne.

Finalisten komponierten eigene Songs

Die jungen und jung gebliebenen Kunstschaffenden hatten grossen Anteil an der gelungenen Premiere. Ebenso Musiklehrer Sandro Moreni, der mehrheitlich die Songs zum Musical komponiert hatte. Wie ein roter Faden zogen sich seine Lieder durch die Aufführung. Sie waren den Auftretenden auf den Leib geschneidert – mal ruhig, mal jazzig und dann wieder rhythmisch und energiegeladen.

Besondere Anerkennung verdienten sich die Finalisten der Talentshow. Die selbst komponierten Songs von Lara Bucher, Micha Zuber und dem 15-jährigen Jungtalent Leandro Raun­-jak setzten einem ohnehin grossartigen Hörgenuss noch die Krone auf. Aber auch das harmonische Duett von Nico­la Ruckdeschel und Florencia Yunis waren grosses Kino, und nicht zuletzt löste der Song von Magdalena Krötz bei den Anwesenden Begeisterung aus.

Auch wenn in der Talentshow vermeintlich nur ein Sieger, eine Siegerin erkoren wird, soll erwähnt sein, dass dem einen Musiker oder der anderen Sängerin durchaus eine grosse Zukunft vorhergesagt werden kann. Und doch waren es nicht einzelne Protagonisten, sondern das ganze Kollektiv, das für diesen fantastischen Musikabend verantwortlich zeichnete. Im Rheintal gibt es aber nicht nur talentierte Sängerinnen und Sänger – auch die Begleitband mit Erich Koller am E-Bass, Lea Würsch an der Trompete, Simon Frei am Schlagzeug und Kai Stieger am Keyboard spielte am Freitag gross auf. Nicht zu vergessen die beiden Backgroundsängerinnen Amber Rae Sieber und Jana Wirth. Und was wäre eine Talentshow ohne Jury? Sonja Zünd, Jean-François Morin und Special Guest Amber Rae bewerteten die Jungtalente teils kritisch, teils euphorisch, ganz nach dem Vorbild ihrer Pendants in der realen Welt.

Blick hinter die Kulissen einer Castingshow

Während es vordergründig um die Suche nach neuen Popstars geht, ermöglicht Paul Steinmann, der den Text zum Musical schrieb, dem Publikum mit viel Witz und Charme einen Blick hinter die Kulissen. Es erkennt, dass es nicht nur um Ruhm und Erfolg, sondern um Freundschaft, Leidenschaft und Liebe geht. Daraus resultiert ein Abend voller Musik, Stars und Überraschungen.