Crimer mit einem Heimspiel Zum 20-jährigen Bestehen des Balgacher Weihnachtsmarktes gibt Crimer am 1. Dezember in der Mehrzweckhalle ein Konzert in seiner Heimat.

Crimer auf der Bühne des Open Airs St. Gallen. (Bild: Ralph Ribi)

Der Abend vor dem Balgacher Weihnachtsmarkt würdigt mit einem grossen musikalischen Aufgebot das 20-jährige Bestehen des traditionellen Marktes und die Arbeit der OK-Mitglieder. Als Special Guest präsentiert Crimer seine an die «80s» angelehnten Songs, mit denen er schon die Charts stürmte. Doch damit noch lange nicht genug: Ausser Crimer treten bekannte Formationen aus der Region auf, die in den letzten Jahren auch den Balgacher Weihnachtsmarkt stark mitgeprägt hatten. Euphonic ist ein noch neues Vokalensemble mit 15 Stimmen. Die Sängerinnen und Sänger begeistern mit einem grossen Repertoire aus weltbekannten Titeln und überzeugen mit Vielfalt und mitreissenden Grooves. Euphonic setzt gleich zu Beginn des Jubiläumsabends ein erstes musikalisches Ausrufezeichen.

Auch kulinarisch wird es abwechslungsreich

Melissa und die House of Voice-Singers bieten den Konzertbesuchern anschliessend festliche und stimmungsvolle Weihnachtslieder in verschiedensten Musikstilen von Gospel über Klassik bis Rock, wobei auch a cappella gesungen wird. Nach dem Hauptact Crimer (Gewinner des Swiss Music Awards in der Kategorie «Best Talent») rockt die seit 2017 wieder in dieser Formation auftretende Rheintaler Cover-Band Love4Sale die Halle mit bekannten Ohrwürmern aus den 80ern bis heute. Neben den musikalischen Auftritten erwartet die Gäste am 1. Dezember in der Mehrzweckhalle in Balgach auch ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot mit verschiedenen Barbereichen und einer Whiskylounge. Es empfiehlt sich, den Vorverkauf zu nutzen, denn die Platzzahl ist beschränkt. Tickets können ab sofort über www.balgacherweihnachts markt.ch bestellt werden. (pd)