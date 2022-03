Coronapandemie Endlich kann die Show weitergehen: MG Montlingen-Eichenwies organisiert Unterhaltungsabend Nach langer, pandemiebedingter Durststrecke lud die MG Montlingen-Eichenwies zum Unterhaltungsabend ein.

«The Show must go on», sagten sich die Musikantinnen und Musikanten der MG Montlingen-Eichenwies. Bild: PD

«The Show must go on!», sagten sich die Musikantinnen und Musikanten von Montlingen und Eichenwies und nahmen am 10. Februar die Vorbereitungsarbeiten zum Unterhaltungsabend auf, kurz vorher hatte der Bundesrat fast alle Pandemieschutzmassnahmen aufgehoben.

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit haben alle drei Formationen ein Konzert einstudieren können, an dem der Funke der Begeisterung von den Musizierenden auf den gut gefüllten Saal übersprang. Auch das Publikum freute sich darüber, wieder einmal Musik live zu erleben.

Jungmusik-Stück mit Gesang von Manuela Oesch

Sowohl die Juniorband unter der Leitung von Diego Benz als auch die Jungmusik unter der Direktion von Patrick Bichler erspielten sich frenetischen Applaus. Die Jüngsten zeigten zum Beispiel mit dem Song «Probier’s mal mit Gemütlichkeit!» aus dem «Dschungelbuch», wie viel Musikalität in ihnen steckt. Mit fünf Melodien musizierte die Jungmusik schon nahezu wie die Grossen.

Erwähnenswert war auch der stimmige Gesang von Manuela Oesch Olowu im Jungmusik-Stück «My Shot». – Für den vor zwei Jahren gewählten Dirigenten Ricardo Döringer war es der erste Unterhaltungsabend mit der MG Montlingen-Eichenwies. Besonders die bekannten und beliebten Melodien, die im Publikum alte Erinnerungen anstiessen, kamen gute an: «Best of Polo Hofer» oder «Tage wie diese» von den Toten Hosen. Ein Highlight war auch die «Alphornballade» mit dem Hornbläser Tobias Wüst.

Die Musikgesellschaft setzte den Titel des ersten Werks des Abends um: «So schön ist Blasmusik». (mp)