Clubhaus-Neubauprojekt interessiert viele

Ob Rüthi ein neues Clubhaus bekommt, entscheidet sich an der Bürgerversammlung am Freitag, 22. März. Weshalb die Gemeinde einen Neubau befürwortet, zeigte sie am letzten Samstag. Sie lud die Bürgerinnen und Bürger zu einem Rundgang im maroden Haus ein.