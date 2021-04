Chance Industrie Rheintal Nach Absage im letzten Jahr soll der Berufsevent stattfinden Ob physisch oder digital ist gemäss Verein Chance Industrie Rheintal noch nicht geklärt.

Berufe zum Anfassen: Das soll es am nächsten Berufsevent von «Chance Industrie Rheintal» wieder geben. Bild: pd

(pd/red) «Im letzten Jahr konnten wir nur auf den digitalen Kanälen aktiv sein», sagte Cornelia Grill an der Hauptversammlung von «Chance Industrie Rheintal» (CIR) rückblickend. Die Präsidentin sprach damit den Berufsevent an, der aufgrund der Corona-Pandemie erstmals seit 13 Jahren nicht durchgeführt werden konnte.

Der Vereinsvorstand informierte die 15 Mitgliedsfirmen, dass man alles daran setze, den Berufsevent vom 18. bis 20. November in der Schöntalhalle in Altstätten physisch durchführen zu können. Für den Fall, dass dies coronabedingt nicht möglich sein sollte, kläre man parallel die Möglichkeit einer virtuellen Messe ab. «Wir tun das in enger Absprache mit den Schulen, damit wir den Informationsanlass auf den Berufswahlunterricht und die Interessen der Schülerinnen und Schüler ausrichten könnten», er­gänzte Cornelia Grill. Im letzten Jahr habe man die Zeit genutzt, um die neue CIR-Webseite aufzuschalten und ein Webinar rund um die aktuellen Herausforderungen bei der Lehrstellenbesetzung durchzuführen. Dieses sei bei Personalverantwortlichen und Lehrpersonen im Rheintal auf grosses Interesse gestossen, weshalb sich der Vorstand eine Fortsetzung vorstellen könnte.

Wie im letzten Jahr fand die Hauptversammlung auf elek­tronischem Weg statt. Die Jahresrechnung schloss mit einem guten Resultat. Weil mit dem Berufsevent der Hauptkostenträger wegfiel, wurde den Mitgliedsfirmen eine einmalige Reduktion der diesjährigen Mitgliedsbeiträge vorgeschlagen. Dieser Antrag wurde genauso wie die weiteren einstimmig angenommen.