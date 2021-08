stellplätze Campen mit Blick aufs Rheintal: Auf diesem Biobauernhof ist das möglich Judith und Rolf Bischofberger sind die Ersten in der Region, die auf ihrem Bauernhof Stellplätze für Camper anbieten.

Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, können Gäste von Judith und Rolf Bischofberger mit Aussicht campen. Bild: Benjamin Schmid

Camping ist im Trend. Die Pandemie hat den seit Jahren herrschenden Boom noch verstärkt. Die bestehenden Campingplätze stossen an ihre Kapazitätsgrenze, und mancher Gast sehnt sich nach etwas Ruhe in der Natur. Judith und Rolf Bischofberger aus Büriswilen schaffen Abhilfe und erstellten als Erste in der Region zwei private Stellplätze für Camper auf ihrem Biobauernhof.

Dieses Frühjahr beobachteten die Biobauern, dass einerseits die Nachfrage nach Stellplätzen für Camper ständig wächst, andererseits immer mehr Menschen ihre Ferien in der Ruhe der Natur geniessen wollen.

Abseits von Lärm, Hektik und Stress

Anfang April erkannten sie, dass sich beides auf ihrem Grund-stück verbinden lässt. Ein geeigneter Platz war schnell gefunden, der Zufahrtsweg befestigt und eine Feuerstelle in Eigenregie erstellt. «Bereits zwei Wochen später war unser Standort auf der Website von nomady.ch aufgeschaltet», sagt Rolf Bischofberger, «und keine zwei Wochen später waren beide Plätze wider Erwarten bereits auf längere Zeit ausgebucht.»

Seither werden die Landwirte regelmässig zu Gastgebern, die vor allem Schweizer und Gäste aus dem grenznahen Ausland beherbergen. Von der Architektin über den Manager bis hin zur Sozialarbeiterin, von jugendlichen Freunden über Patchwork-Familien bis zum Senioren-Ehepaar. Zwei männliche Gäste waren derart angetan von der Feuerstelle, dass sie selbst das Frühstück auf dem Grill zubereiteten. Während ein Vater mit seinen Söhnen Brotteig herstellte, zeigte die Mutter, wie mit Feuersteinen Feuer entfacht wird. «Wir haben viele unterschiedliche Gäste», sagt Judith Bischofberger, «aber alle sind sehr nett, an der Region und der Biolandwirtschaft interessiert und haben einen respektvollen Umgang mit Mensch und Natur.» Bisher wurden die Stellplätze über 80-mal benutzt und keiner der Gäste liess auch nur ein Fätzli Abfall liegen.

Judith und Rolf Bischofberger mit ihrem Hund Kai bei der eigens für die Camper erstellten Feuerstelle. Bild: Benjamin Schmid

Stellplatz mit hohem Wohlfühlfaktor

Seit über 30 Jahren betreiben Judith und Rolf Bischofberger eine nachhaltige Landwirtschaft. Eine grosse Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine Fernwärmeheizung sowie ein 40000 Liter fassendes Regenwasserbecken sowie ein kürzlich erstelltes Biotop für einheimische Pflanzen und Tiere und ein Blumen- und Kräutergarten stehen für Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit. «Unsere Campinggäste erfahren etwas über nachhaltiges Engagement, erhalten Einblicke in die biologische Landwirtschaft und erkennen, ohne mit dem Flugzeug um die Welt zu jetten, die Schönheit der Natur vor Ort», sagt Rolf Bischofberger.

Es gibt Infomaterial und Tipps zur Region

Herzlichkeit und Engagement für «ihre Camper» werden denn auch in den Bewertungen des Stellplatzes hervorgehoben: «Alles, was sich Reisemobilfahrer wünschen, ist da und funktioniert», heisst es beispielsweise. Von «tollem Platz mit herrlicher Aussicht» ist ebenso die Rede wie von «ausgesprochen freundlichen Gastgebern». Ein schönes Kompliment habe ihnen eine Familie aus dem Wallis gemacht. Nur wenige Wochen, nachdem die Kinder zu Gast waren, seien auch die Eltern auf deren Empfehlung hin für ein paar Tage gekommen, verrät Judith Bischofberger.

Die Campinggäste werden von den Bischofbergers mit umfangreichem Infomaterial und vielen Tipps für Unternehmungen in der Region versorgt. Wer mag, kann Selbstgemachtes vom Bauernhof kaufen und wer möchte, darf gern auch mal mit anpacken und den Hofalltag kennenlernen.