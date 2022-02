Altstätten Bus beim «Lindenhof» verunfallt – Sachschaden von über 15'000 Franken Am Dienstag ist es gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem RTB-Bus gekommen. Verletzt wurde niemand.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Dienstagmittag kam es auf der «Lindenhof»-Kreuzung zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem RTB-Bus. Der Bus bog kurz vor 13.30 Uhr von Eichberg her kommend links in Richtung Stadtmitte in die vortrittsberechtigte Oberrieterstrasse ein. Ein vom Zentrum her fahrendes Auto konnte nicht mehr ausreichend abbremsen und fuhr dem Bus in die Flanke. Verletzt wurde laut Auskunft der Kantonspolizei niemand. Der Sachschaden wird auf über 15'000 Franken geschätzt. (mt)