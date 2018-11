Bronze für das «Zwei» der RS Kriessern Den Hinkampf um Bronze in der 1. Liga gewann Kriessern II gegen Freiamt II «nur» 14:13 – im Rückkampf holten die Rheintaler dann mit 25:6 das Edelmetall.

Es wurde ein knapper Ausgang erwartet, doch das grosse Publikum in der Kriessner Mehrzweckhalle durfte positiv überrascht zur Kenntnis nehmen, dass die Gastgeber klar überlegen waren.

Kriessern startete stark. Michel Steger und Colin Brunner tasteten sich bis 52 kg Greco erst etwas ab, doch bald übernahm Steger das Zepter. Im zweiten Angriff gelang ihm mit einem tollen Hüfter ein Schultersieg. Manuel Wittenwiler und Ainodin Ahmadi waren schon im Hinkampf aufeinandergetroffen. Damals ging der Kampf knapp an den Kriessner, doch diesmal, bis 130 kg Freistil, brachte sich Ahmadi mit einem riskanten Zug so in Bedrängnis, dass er sich nicht mehr befreien konnte und Wittenwiler einen Schultersieg buchte. Einen knappen Kampf boten bis 57 kg Freistil Nico Lüchinger und Saya Brunner.

Sie boten wenig Angriffsfläche, doch Lüchinger nutzte die wenigen Chancen zu einem 3:0. Einen Arbeitssieg landete bis 90 kg Greco Roland Bischof, der auf Kevin Stadler traf. Bischof arbeitete den Gegner Mal für Mal in die Aussenzone und punktete regelmässig. Wäre ihm kurz vor Ende nicht ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen, hätte er statt eines 16:2 einen Überlegenheitssieg eingefahren. Einen solchen holte Dorien Hutter bis 61 kg Greco gegen Robin Huber. Der Kriessner war von Beginn an angriffig und brachte sein Gegenüber immer wieder in Bedrängnis. Am Ende ging der Kampf mit 15:0 an Hutter.

Die einzige Niederlage musste Andreas Bleiker bis 77 kg Freistil hinnehmen. Der Greco-Spezialist stellte sich Joel Meier und machte es eigentlich gut, er konnte aber mit Fortdauer des Kampfes die konsequente Beinarbeit des Gegners nicht mehr parieren. So ging das Duell mit 15:0 an den Aargauer. Die Freude bei den Freiämtern währte aber nicht lange. Schon Fabian Obrist (bis 65 kg Freistil) stellte klar, dass es am Sieg der RSK nichts zu rütteln gibt. Er beherrschte Kimi Käppeli und legte ihn mit einem Hüfter auf die Schultern.

Auch im letzten Kampf liessen die Kriessner nicht nach. Daniel Loher machte es bis 70 kg Greco den Vorgängern nach und nahm das Zepter gegen Marco Santagata gleich in die Hand. Regelmässig nahm er dem Kontrahenten Punkte ab, bis am Ende ein 17:2 auf der Anzeigetafel aufleuchtete. Mit dem Auftritt bestätigten die Kriessner die starke Saison, in der sie mehrheitlich überzeugten. Bronze ist der verdiente Lohn für das Team von Udo Raunjak und Fabienne Wittenwiler. (dip)